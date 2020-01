Se billedserie Det er sjovt og udfordrende at køre på mountainbike i skoven. Men det bør ske med omtanke, lyder budskabet på et offentligt møde på onsdag aften i Strøby Idrætscenter. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Nyd turen i skoven - med go' stil

Stevns - 26. januar 2020 kl. 14:24 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakte opsigt, da nu afdøde godsejer Peter Henrik Tesdorpf på Gjorslev Gods for tre år siden sendte et opråb til mountainfolket gennem nærværende avis. Budskabet var klart: Hvis de ville køre på deres cykler i Gjorslev Bøgeskov, er der nogle helt klare regler, der skal overholdes.

- Vi oplever, hvordan de kommer kørende i store biler og læsser deres mountainbikes af, og så går den vilde jagt gennem skoven. Det er sikkert en fin oplevelse at få lov at pløje hen over skovbunden, men det går ud over naturen, og derfor siger vi fra, sagde godsejeren til avisen i marts 2017.

Men det er langt fra alle, der færdes i skoven, der ønsker at genere dyr og planter. Derfor er der behov for at skabe forståelse for, hvordan man viser hensyn til naturen og andre, der færdes i skoven.

Det er baggrunden for et offentligt møde, som Stevns MTB (forkortelse for mountainbike) står bag, og hvor DGI Storstrømmen kommer og underviser, og Stevns Kommune støtter økonomisk. Mødet finder sted i Strøby Idrætscenter og begynder kl. 18.30 med kaffe og kage, inden oplæggene kommer fra kl. 19.00. Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.

- Hensigten med mødet er at klæde vores mountainbikere, ridefolk og andre, der færdes i skoven, til at gøre det med omtanke for skoven, klubkammerater, øvrige gæster og ikke mindst for ejer af skov og offentlige anlæg. Hvordan defineres den gode stil, og er alle enige om hvad den gode stil er? Alle ved, at skrald i naturen er et no go, men der er flere aspekter i det at færdes ude. Her vil DGI klæde deltagerne på med nogle enkle og gode råd, siger leder af fritidsområdet i Stevns Kommune Yasmina Liv Zacares.

Fem gode råd

DGI og Dansk Cykle Union (DCU) har lavet fem gode råd til, hvordan man færdes med Go' stil i skoven.

1. Skoven tilhører os alle. Derfor er det vigtigt, at vi passer godt på skoven. Lad være med at smide skrald i naturen, og ryd op efter dig selv. Det er go' stil at efterlade skoven, så den er lige så pæn, når man kører ud af den, som når man kører ind. Mindst!

2. Ofte er du ikke alene i skoven. Derfor skal du være påpasselig, når du kører derude. Også i sporene. Der kan være børn, dyr eller andre mountainbikere derude. Det er go' stil at se sig for og signalere klart med ringeklokken, når du nærmer dig nogen, der måske ikke er opmærksomme på dig.

3. Kør som et tog: Brug sporet. Der er dygtige og passionerede mennesker, der har brugt tid på at lave nogle spor til dig. Vis dem anerkendelse og respektér det arbejde, de har gjort. Det er go' stil ikke at ødelægge eller ændre på sporet. Og hvis du gerne vil være med til at ændre på sporet, så kontakt den lokale klub eller sporbyggerlaug og hør, om du kan bidrage.

4. Ingen er sporløst forsvundet i skoven. Sæt dig ind i, hvor du må køre. Der findes flere apps, hvor du kan finde de bedste spor i landet. Kører du uden for de officielle spor, så husk at det er go' stil at sætte dig ind i reglerne for, hvor du så også gerne må køre.

5. Det er go' stil også at komme hjem igen. Du skal kende dine begrænsninger på en mountainbike. Og især, hvis du kører i ukendt terræn. Kig dig for og træk hellere én gang for meget ned af en nedkørsel end for lidt. Det er go' stil at køre på de udfordrende spor, men det er også go' stil at komme sikkert hjem igen.