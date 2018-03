Hotherskolen skal ud at finde en viceskoleleder - til gengæld har Store Heddinge Skole nu fået sig en ny leder. Her ses viceskoleleder Flemming Schaaf (tv), der bliver den nye leder i Store Heddinge, da han sidste sommer blev fotograferet i Hortherskolen gård sammen med indskolingsleder Irene Borre Hansen og skoleleder René Tuekær. Foto: Henrik Fisker

Ny skoleleder i Store Heddinge

Det er et enigt ansættelsesudvalg, som nu har afsluttet ansættelsesprocessen til ny skoleleder til Store Heddinge Skole, efter Thomas Dulelund Gravsen fratrådte i februar for at begynde som skoleleder på Præstemoseskolen i Hvidovre 1. marts.

- Jeg er glad for, at vi i ansættelsesudvalget er enige om en skoleleder, som har opbakning fra mig som forælder, medarbejderrepræsentanterne i ansættelsesudvalget og skolens øvrige ledelse. Jeg har fået en oplevelse af Flemming, som en ledelsesmæssig ildsjæl, og glæder mig på skolebestyrelsens vegne til det fremtidige samarbejde.

- Jeg kender Flemming fra mit hidtidige samarbejde med skolernes ledelse. Jeg er derfor sikker på, at Flemming vil bidrage positivt til vores fælles ledelsesmæssige udvikling for Stevnsskolerne, ud over hans største og vigtigste fremtidige rolle som skoleleder på Store Heddinge Skole. Flemming er et menneske med gode ideer, med klar kommunikation og stort fagligt ambitionsniveau. Der er alt sammen kvaliteter, som kan bidrage til Store Heddinge Skoles fortsatte gode udvikling. Samtidig har det været vigtigt for os alle, at Flemming fik afsluttet sine nuværende ledelsesopgaver på Hotherskolen på en god måde, og det synes jeg er lykkedes med den aftalte tiltrædelsesdato, siger han.