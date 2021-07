Se billedserie Kenneth Simonsen, formand Ralf B. Hansen og Niels Nielsen fra Rødvig G&I glæder sig til at modtage de to padelbaner midt i september. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Ny populær sport: Rødvig får første padelbaner på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny populær sport: Rødvig får første padelbaner på Stevns

Stevns - 03. juli 2021 kl. 06:48 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Padel er på få år blevet én af de mest populære sportsgrene i verden. Navnlig i spansktalende lande vinder den frem, og i Spanien overgås den i popularitet formentlig kun af fodbold.

Matchen udkæmpes mellem to spillere på en særlig bane, som kan betegnes som en tennisbane med vægge. Reglerne er beskrevet som 80 procent tennis og 20 procent squash.

Interessen for at spille padel er støt stigende i Danmark, og flere stevnske idrætsforeninger har ønsker om at få deres egne baner. Men nu præsenterer Rødvig G&I som den første forening en konkret plan.

- På vores generalforsamling sidst i maj besluttede vi at sætte projektet i søen. Det var der meget stor stemning for på generalforsamlingen. Vi har bestilt to baner, som vi venter at modtage fra leverandøren: A-Sport i Skive midt i september. Vi åbner for, at man kan bestille tider fra 1. oktober, siger Ralf B. Hansen, der er formand for Rødvig G&I.

Tidlig ordreafgivelse

Kort efter beslutningen på generalforsamlingen indsendte foreningen en ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Her er svaret, at der kan forventes en sagsbehandlingstid på 12 uger. Går alt efter planen, kommer byggetilladelsen derfor i hus midt eller sidst i august.

- Vi er blevet spurgt, hvorfor vi afgiver ordren på banerne, før vi har byggetilladelsen hjemme. Det enkle svar er, at der er så lang ventetid på padelbaner, at vi kunne risikere at måtte vente til langt ind 2022, hvis vi ventede med at bestille banerne, siger Ralf B. Hansen.

De to padelbaner skal anlægges på græsplænen foran Sydstevnshallen i forlængelse af den parkourbane længst ude mod Rødvigvej, som allerede tidligere er annonceret. Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalget gav på sit møde i april tilladelse til, at Rødvig G&I kunne gå videre med sine planer om at etablere såvel et parkouranlæg som de to padelbaner foran den kommunalt ejede hal.

First mover på Stevns

To af Rødvig G&I's medlemmer er gået med i en arbejdsgruppe, der skal få padelbanerne sikkert placeret foran Sydstevnshallen.

- Vi glæder os meget til, at banerne ankommer. Dermed bliver vi first mover på Stevns, så vi kan tilbyde lokalområdet en sport, som ikke findes i forvejen, siger Niels Nielsen.

Kenneth Simonsen sidder ud over at være med i arbejdsgruppen også i Rødvig G&I's bestyrelse.

- Padel er en sport, som alle kan gå til hele året. I øjeblikket spiller nogle af os i Faxe, hvor der kommer folk helt fra København, fordi de ikke kan få ledige tider derinde. På Feddet Camping er de ved at bygge bane nummer to for at følge med efterspørgslen, siger han.

Både han og Niels Nielsen ser frem til at arrangere lokale turneringer i padel. Derudover kalder de to padel for en venlig sport til børn med diagnoser, fordi reglerne er enkle, og der kun er to spillere på banen ad gangen.

Udlejning på timebasis

De to padelbaner koster Rødvig G&I en rund million kroner at anskaffe. Derfor er bestyrelsen nu i gang med at søge sponsorater hos fonde og lokale virksomheder, ligesom foreningen selv er indstillet på at spytte i kassen.

- Meningen er, at vi skal tjene pengene hjem igen ved at leje banerne ud. Vi tror på, at interessen for at bruge banerne vil være stor. Man kan både bruge sit medlemskab af foreningen som adgangsbillet, eller man kan leje sig ind udefra. Prisen kommer til at ligge på 150-160 kroner i timen, som også inkluderer leje af bat og bolde. Systemet er enkelt, hvor man låser sig ind med en adgangskode, forklarer formanden og de to aktive i arbejdsgruppen.

Ralf B. Hansen er sikker på, at interessen for at at spille på banerne i Rødvig vil være stor.

- Der er så stor efterspørgsel på ledige tider, at vi nok skal få afsat dem. Jeg forestiller mig også, at vi med tilbuddet kan løfte turismen i hele området, siger han.

En sjov sportsgren

Initiativet hilses velkommen af Mikkel Lundemann Rasmussen (K), der efter udvalgsmødet i april sagde til DAGBLADET:

- Jeg har selv taget initiativ til at få padelbaner til Stevns. Det er en sjov sportsgren, som virkelig har vind i sejlene, og som har vendt den nedadgående kurve for tennissporten. Jeg har selv prøvet at spille padel ved Ravnsborghallen i Køge, hvor man nærmest skal stille kl. 6 om morgenen for at få en ledig tid, siger han.

På omtalte udvalgsmøde gav udvalget desuden tilsagn til tennisklubberne i både Hårlev og Store Heddinge om, at de kan gå videre med deres planer om at etablere padelbaner nær henholdsvis Hårlevhallen og den nye Stevnshal. I Store Heddinge anbefaler udvalget »kraftigt«, at et anlæg placeres inden for området i den vedtagne helhedsplan, dvs. tæt på vandrerhjemmet og den nye hal. Her har Store Heddinge Tennisklub i stedet peget på sine eksisterende tennisbaner på Munkevænget.

For alle tre klubber gælder, at ansvaret for driften af banerne hviler på investorerne og er kommunen uvedkommende.