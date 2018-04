Plejecenter Plushøj i Rødvig bevarer permanent alle sine 25 almene pladser, og visitationen bliver nu genåbnet. Foto: Erik Nielsen

Ny plejecenterplan på bordet

Stevns - 12. april 2018 kl. 13:58 Af Henrik Fisker

Efter tre måneders politiske forhandlinger landede et bredt flertal i Social- og Sundhedsudvalget i denne uge en aftale om fremtidens plejecenterstruktur i Stevns Kommune. Udvalgsformand Henning Urban Dam Nielsen (S) lægger vægt på, at udvalget har lyttet til kritikken og slår nu fast, at der skal være almene - såkaldt somatiske - plejepladser i alle fire udviklingsbyer også efter 2025, hvor behovet for pladser, ifølge befolkningsprognosen, ventes at stige.

- Det har været en givende proces for os. Når man færdes i de mindre bysamfund, får man en klar fornemmelse af, at det har en betydning for borgerne, hvor plejecenterpladserne ligger. Det er et behov, som er meget mere værd, end udsigten til en mindre budgetoverskridelse, siger Henning Urban Dam Nielsen til DAGBLADET Stevns torsdag.

Det er version 3.0 af plejecenterplanen, som udvalget nu sender i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Når disse to rådgivende organer har udtalt sig, kommer planen tilbage til udvalget, og herefter skal den endeligt vedtaget i Økonomiudvalget og sluttelig i Kommunalbestyrelsen.

Den nye version af plejecenterplanen indebærer, at det planlagte nye plejecenter i Store Heddinge skal bygges i to etaper med første afdeling allerede i anden halvdel af 2020. Det er en fremrykning på fem år.

- Vi har lyttet til ønskerne om, at der skal være almene pladser i de fire udviklingsbyer. Samtidig har vi skelet til, at der i dag er betydeligt flere pladser i den nordlige del af Stevns Kommune end mod syd, siger Henning Urban Dam Nielsen.

Regnestykket siger, at der i 2020 vil være 106 pladser i nord og 45 i syd, mens der i 2025 kalkuleres med 116 pladser i nord og 80 pladser i syd. Da der er nogenlunde lige mange borgere med behov for plejepladser fordelt over hele kommunen, betyder det, at behovet for at flytte væk fra sin hjemegn for at komme på plejehjem bliver mindre med tiden.

Egehaven i Strøby Egede får som hele tiden planlagt 10 ekstra plejepladser i 2025.

Prisen for denne udvidelse mod syd er bl.a., at den påtænkte udvidelse af Hotherhaven i Hårlev droppes. Og der ændres ikke på, at Brohøj i Klippinge - der i dag er kommunens demenscenter - skal afvikles.