Ny lokalforening mod halalkød dannet

Se billedserie Lokalafdelingen af Non Halal Sydsjælland - fra venstre ses bestyrelsesmedlem Søren Nielsen, formand for Landsforeningen Brian Mørch, næstformand Jytte Jensen, suppleant Nina Brix Petersen, kasserer Jesper Brix, formand Helene Brix Petersen og bestyrelsesmedlem Lea Berg Henriksen.

Stevns - 03. september 2019 kl. 05:50 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Non Halal Sydsjælland er navnet på en ny lokalforening med base på Stevns. Afdelingen hører under Landsforeningen Non Halal, der arbejder for en mærkningsordning for halalkød for at give forbrugerne et frit valg, når de køber ind.

Ifølge foreningens hjemmeside: nonhalal.dk er halal et fravalg, men det understreges samtidig i formålsparagraffen, at »for vores skyld kan folk spise, hvad de vil«. For rettroende muslimer er det netop et krav, at kødet skal være halal-slagtet. Det indebærer, at dyret tømmes for blod inden slagtningen, da det ikke er tilladt at indtage blod fra et andet væsen.

Den nye lokalafdeling dækker Sydsjælland, men bestyrelsen består udelukkende af personer fra Stevns.

Som formand er valgt den 27-årige Helene Brix Petersen fra Lille Heddinge.

- Tidligere tænkte jeg ikke så meget over halal eller ikke halal. Men så var der nogen, der gjorde mig opmærksom på problemet, og jeg tænkte, at det var da lige godt pokkers, og om det virkelig kunne passe. Jeg begyndte at læse om halal, og jeg undersøgte det nærmere. Jo mere jeg læste og fandt frem til, jo mere vred blev jeg. Ikke over at nogen ønsker halal, men at jeg som forbruger ikke har mulighed for selv at vælge, hvad jeg putter i min indkøbskurv. Og så begyndte jeg at snakke om det i mit netværk, og nu er det lykkedes at samle en flok, der vil arbejde seriøs på at dele information om halal, siger Helene Brix Petersen.

Ud over formanden består bestyrelsen af næstformand Jytte Jensen, Store Heddinge, kasserer Jesper Brix, Store Heddinge, samt bestyrelsesmedlemmerne Lea Berg Henriksen, Stevns, og Søren Nielsen, Store Heddinge. Suppleanter er Nina Brix Petersen Lille Heddinge, og Nicolai Noel Hamann, Næstved.