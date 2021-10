Se billedserie Hårlev Krolf Klub er kommet godt fra start som ny forening på Stevns. Foto: John Chr. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ny lokal krolf-klub i fremdrift

Stevns - 10. oktober 2021 kl. 06:39 Af Erik Nielsen

Hårlev Krolf Klub blev stiftet 1. januar 2020, men er allerede nu en markant forening i fremdrift. John Larsen tager imod, da DAGBLADET lægger vejen forbi træningsanlægget ved siden af hallen. John er formand i Hårlev Krolf Klub, der så dagens lys med indgagen til 2020.

En nystartet klub, som har brug for det meste for at kunne give medlemmerne en god oplevelse. Derfor har formanden og kasserer Niels Ove også været særdeles aktive med at søge sponsor- og fondsmidler. I den sammenhæng har Sjællandske Mediers fond støttet den lokale forening med 3.500 kroner.

- Egentlig troede vi, at pengene skulle gå til borde og bænke, så vores medlemmer kan få et hvil og forplejning til træninger og turneringer. Men det fik vi så lige pludselig fra anden side, så pengene skal nu blandt andet gå til en ordentlig kaffemaskine, så der kan blive lavet kaffe i klubhuset. Vi er glade for hver enkelt krone, vi får som nystartet forening, forklarer formand John Larsen til avisen.

Kroket og golf Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af to-seks spillere, og vinderen er den, der har brugt færrest slag. Normalt har en bane 12 huller, men man kan aftale et antal huller efter behag.

- Vi har tre baner med 12 huller. Og det er også nødvendigt. Vi runder snart 35 medlemmer, som formanden formulerer det.

Vi besøgte foreningen til mandags-træningen, og i dag, lørdag, er der klubmesterskaber.

- Jeg er én ud af tre, der stadig er erhvervsaktiv blandt medlemmerne. Så det er klart en klub, som tiltrækker den modne del af lokalbefolkningen, siger John Larsen, der egentlig var aktiv i bestyrelsen hos Vallø Krolf Klub, som spiller ved Vallø Golfcenter:

- Flere ting gjorde, at jeg hellere ville stifte en ny klub her i Hårlev. Og siden er det gået rigtig stærkt alt sammen. Og det går sgu' rigtig godt. Formanden klager ikke. Vi er blevet taget godt imod både af medlemmer og på de møder, vi har haft med kommunen.

På den baggrund er Hårlev Krolf Klub også blevet involveret i udviklingen af udearealerne ved hallen i Hårlev, hvilket der er afsat 2,5 millioner kommunale kroner til.

- Vi startede på helt bar bund, men er allerede kommet langt som forening. Og som medlem af Dansk Krolf Union tager vi også ud til stævner, forklarer formanden.

Turneringsspillere på tur Seks spillere tager ud til turneringer. Senest har de været i Nysted.

- Jeg har en bil med syv sæder, så vi kan være der alle sammen, når vi tager af sted. Det er hyggeligt, og vi kan give hinanden noget gas på de lange køreture både ud og hjem, siger John Larsen, der egentlig startede foreningen på bagkanten af et DM, som han var blevet bedt om at arrangere for Dansk Krolf Union:

- DM i efteråret 2019 foregik her i Hårlev, inden vi havde en forening. Og da det gik rigtig godt, så tænkte jeg, at vi lige så godt kunne få en forening. Det blev til Hårlev Krolf Klub.

Nu mødes spillerne i klubben så hver mandag og lørdag i klubregi for at træne og spille.