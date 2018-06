Ny kulturforening skal sikre Rødvig Revyen Revyperler

- Vi går nu over til en helt anden konstruktion, hvor det bliver en non-profit-forening, som skal arrangere både revyen og andre kulturarrangementer på Kulturhus Harmonien, siger Jeanette Larsen, der har erkendt, at det ikke er muligt at tjene penge på revy med udgangspunkt i Rødvig:

- Det er med den erkendelse, at vi nu laver den nye konstruktion. For vi kan slet ikke lade være med at lave revy, og på den her måde vil det blandt andet være muligt at søge fonde om støtte til at skabe noget kultur.