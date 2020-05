Ny kajakbro tæt ved badebro er godkendt

Bådklubben Ege ved Strøby Egede har søgt om tilladelse til at etablere en 10 meter lang kajakbro vest for den cirka 30 meter lange badebro. Den eksisterende badebro er for høj til at være velegnet til nedstigning i kajakker. Og nu har Plan-, Miljø- og Teknikudvalget i Stevns Kommune nu givet grønt lys for at føre planen ud i livet.