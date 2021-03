I flere år har SSP-samarbejdet gavnet unge på Stevns. John Brok-Jørgensen ses i korte bukser. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ny indsats om og for unge på Stevns Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny indsats om og for unge på Stevns

Stevns - 31. marts 2021 kl. 12:43 Af Klaus Slavensky Kontakt redaktionen

Både politi og SSP afviser, at der skulle være et stort problem med utilpassede unge på Stevns oven på, at politiet i flere tilfælde er kaldt til Store Heddinge på baggrund af urolige unge i gadebilledet. SSP-samarbejde har lavet »Unge-profil«.

Midt- og Vestsjællands Politi måtte således endnu en gang valfarte til Store Heddinge, hvor unge skabte uro. Det skete tirsdag den 23. marts kl. 19:51, hvor politiet modtog en anmeldelse om, at en gruppe unge skabte uro foran et supermarked på Østergade i Store Heddinge på Stevns.

Politi: Mindre problem Anmeldelsen lød på, at de kastede med pap og larmede. En patrulje blev kort efter anmeldelsen sendt til stedet for at bortvise de uroskabende unge og føre tilsyn med, om nogen forsamlede sig over det tilladte i forhold til Covid-19.

Da politiet kom frem havde de unge forladt stedet, og der åndede igen fred i Store Heddinge midtby, hvor patruljen kørte en runde uden at finde nogen. Der kom ingen yderligere anmeldelser om uro eller uorden i Store Heddinge eller omegn. Politiet har udstedt enkelte bøder, men har også haft flere såkaldte »bekymringssamtaler« med forældre. - Det er ikke den type anmeldelser forbinder med Store Heddinge, det er atypisk, men vi reagerer hver gang. Problemet har dog ikke haft et omfang, så det for det meste er klaret med en løftet pegefinger, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi. - Det er jo ikke forbudt at være i det offentlige rum, men vi siger til de unge, at de skal tænke på deres adfærd, så det ikke er generende for andre, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Corona og unge Stevns' Kommunes SSP-konsulent John Brok-Jørgensen, siger i en kommentar, at hvor første nedlukning var hård, og efterfulgt af en større "oprydning", så virker denne nedlukning ekstra svær. - Men 90 pct. af alle unge på Stevns har klaret det til UG! Vi har manglet dette store flertal til at sætte den positive dagsorden, forklarer han og fortsætter:

- Enkelte unge har desværre udviklet en uhensigtsmæssig gadeorienteret livsstil. Primær årsag til det er, at alt har været og er fortsat lukket ned. Skolerne, idrætsklubberne, Ungdomsskolen og Ungecaféer, biografer, spisesteder og andre kulturtilbud. Alt det, der tilsammen skaber et sundt og aktivt ungeliv, forklarer han.

John Brok-Jørgensen fortæller, at unge har tradition for også at mødes på de uformelle væresteder, men at også her fungerer det normalt i bedste ro og orden. I enkelte tilfælde er det gået og går det galt, med al for høj musik, støjende adfærd og affald smidt fra sig.

- Når der her også indgår alkohol, så stiger støjniveauet, mængden af affald og utryghed og mishag fra forbipasserende. Enkelte unge forstærker den negative adfærd med indtagelse af euforiserende stoffer.

I SSP og Ungdomsskolen gør vi en oprigtig indsats for at begrænse den uønskede del af de unges fritidsliv. Vi har naturligvis fokus på mængden af alkohol og euforiserende stoffer, men også anden negativ adfærd går vi proaktivt ind i. Lige nu er det ekstra svært, også for os. Fællesskaber er en vigtig brik i vores indsats, siger han.

Forældresamarbejde Man ser det flere steder i landet, lyder det fra SSP-konsulenten, der desuden oplyser, at der netop er blevet færdiggjort en »Unge-profilundersøgelse«.

Profilen sendes hjem til forældre den 8. april, hvor også politikkerne modtager den. Ungeprofilen bliver udgangspunktet for den kommende forebyggende indsats, og vil blive taget op i både undervisning i klasserne samt til forældremøder. - Vi håber, at mange hjem med unge i udskolingsklasser vil drøfte den hjemme, siger John Brok-Jørgensen, og tilføjer:

- Der er forældre, som ikke ved, hvor deres børn/unge er, måske heller ikke altid hvem de er sammen med - og hvad de er sammen om. Vi vil forfærdelig gerne have forældrene mere på banen, tage ansvar - så vi sammen kan løse de aktuelle udfordringer i Store Heddinge. Dan og brug forældrenetværk. Åbn hjem, haver eller garager, så længe der ikke er andre tilbud, lyder John Brok-Jørgensens opfordring. sky

relaterede artikler

Uromagere forsvundet da politiet nåede frem 24. marts 2021 kl. 10:26

Slagsmål og uro i gaderne sendte flere politipatruljer til købstaden 19. marts 2021 kl. 11:10