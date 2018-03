Se billedserie 64 af Rødvig Borgerforenings 270 medlemmer var mødt til generalforsamling på Rødvig Kro tirsdag aften. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny hal i Rødvig får doneret sekscifret beløb til inventar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny hal i Rødvig får doneret sekscifret beløb til inventar

Stevns - 21. marts 2018 kl. 13:02 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sjældent, at en generalforsamling direkte giver et økonomisk overskud. Men det var ikke desto mindre tilfældet, da Per Meynerd fra kulturforeningen FISK rejste sig op på Rødvig Borgerforenings generalforsamling tirsdag aften på Rødvig Kro.

- Bestyrelsen i FISK har på sit seneste møde besluttet at imødekomme en ansøgning fra arbejdsgruppen bag Sydstevnshallen til indretning, redskaber og inventar. Vi har besluttet, at give foreløbig op til 100.000 kroner til konkrete projekter i den forbindelse, sagde han og henviste senere til, at baggrunden for, at man overhovedet kan give dette beløb, det er, at man tidligere på året fik en mild dom i en retssag i forbindelse med transport af fyrværkeri.

Det er blandt andet gennem dette salg af fyrværkeri samt salg af OK-benzinkort og udlejning af flag-alléer, at FISK kan skabe et overskud til donationer.

- Støtteforeningen håber, at denne donation vil komme mange borgere i Rødvig til gode, da det er dem, vi støtter, så alle får bedre mulighed for det sunde liv og ikke mindst at dyrke idræt, lød det fra Per Meynerd.

64 af Rødvig Borgerforenings 270 medlemmer var mødt op på Rødvig Kro for at følge generalforsamlingen, der på ny vidnede om en særdeles aktiv bestyrelse, hvor det ikke kun er formanden, der trækker læsset, men derimod hele ni forskellige arbejdsgrupper.

- Vi glæder os hver dag over synet af arbejdet, der skrider frem med Sydstevnshallen, og det var særdeles fortjent, at arbejdsgruppen bag hallen fik Stevnsprisen for deres store arbejde, sagde Freddie Larsen, der er formand for Rødvig Borgerforening, inden han netop overgav ordet til Ole Jørgensen, der stadig leder arbejdet med at samle trådene i forbindelse med Sydstevnshallen.

Som han formulerede det, så er arbejdet ikke overstået med at hallen nu bliver bygget.

- Vi er stadig en aktiv gruppe, da projektet med at bygge hallen kun er første fase af finansieringen. Nu skal vi skaffe penge til udstyr i hallen, og det er vi i fuld gang med, sagde Ole Jørgensen, der på den måde kunne glæde sig over den sekscifrede donation fra FISK, så man kan få udstyret hallen med inventar og redskaber.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Køge onsdag 21. marts.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink