Ny forpagter på golfcenter-café

Med udgangen af i år stopper Maj-Britt Jensen fra Maj-Britts Catering som forpagter af caféen i Vallø Golfcenter mellem Valløby og Store Tårnby. I stedet er der indgået en aftale med Per Nodin, som tager over 1. januar.

Maj-Britt Jensen har haft forpagtningen i tre år, men vil gerne have mere tid med sin familie. Dagene på caféen er ofte blevet »for lange« i forhold til at få dagligdagen til af hænge sammen på hjemmefronten, er hendes erfaring, og derfor søger hun nu nye udfordringer, hvor hun ikke skal arbejde hver weekend.

Han har tænkt sig at lægge ud med et lille menukort, der kan udvides i løbet af sæsonen. Han vil også satse på at servere »dagens ret« på udvalgte dage og vil også slå et slag for takeaway til både golfspillere og strøgkunder.