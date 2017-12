Ny formand valgt i Nyt Stevns

- Vi har haft et rigtig godt møde i aftes med plads til at snakke tingene igennem efter det forløb, som vi har været igennem. Vi er mange, der er nye i faget, og der er nok lavet et par fodfejl undervejs. Men nu ser vi fremad, og jeg er meget fortrøstningsfuld. Der har været positive tilkendegivelser fra medlemmer de seneste dage, og jeg tror på, at der kommer ro over feltet nu, siger Conni Høgh Olsen.

- Nu står vi så uden for konstitueringsaftalen, og det betyder, at vores to folkevalgte står helt frit. Det kan vise sig at være en fordel, for så får vi lejlighed til at vise, at vi er tværpolitiske og ikke bundet af aftaler. Mogens (Haugaard, red.) får en plads i Økonomiudvalget, og det er en vigtig post, hvor han i overensstemmelse med vores budgetforslag kan holde et vågent øje med, at økonomien ikke skrider, siger Conni Høgh Olsen.