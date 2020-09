Jens Sørensen er ny formand for Udvikling Stevns. Privatfoto

Ny formand i Udvikling Stevns

Stevns - 18. september 2020 kl. 17:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jens Kierkegaard aflagde efter 13 år som formand sin sidste beretning, da Udvikling Stevns holdt generalforsamling i mandags. Jens Kierkegaard afløses af den tidligere næstformand: Jens Sørensen på formandsposten.

Den afgående formand kunne berette om et godt 2019 med støtte til ni projekter og dannelsen af foreningen Landsbyforum Stevns. Og det var i forlængelse af den årlige landdistriktskonference, at Udvikling Stevns holdt sin ordinære generalforsamling i Store Tårnby Forsamlingshus.

Udvikling Stevns er en såkaldt Lokal Aktions Gruppe (LAG) - en forening, som uddeler EU-midler til projekter, som skaber lokal udvikling.

Sidste år afholdt man kun én ansøgningsrunde, og der blev modtaget 16 ansøgninger, som tilsammen ansøgte om støtte på over tre millioner kroner til godt en million kroner i projektpuljen.

Ni støttede projekter

De ni støttede projekter spændte bredt: lige fra naturlegepladser i Strøby Egede til en fleksjobuddannelse for unge med usynlige handicap. Fælles for dem er, at de bidrager til at skabe bosætning, arbejdspladser og/eller turisme, som er Udvikling Stevns' formål med at uddele midlerne, lyder det i pressemeddelelsen, som er udsendt efter generalforsamlingen.

Blandt de ni projekter er Udvikling Stevns selv ansøger på projektet Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder, som skal give en række landsbyer bedre adgang til naturen. Her er der i løbet af året blevet afholdt en række workshops, hvor borgerne har budt ind med deres idéer - næste skridt er at søge fondsmidler til finansiering af projekterne.

Større fællesskab

Formand Jens Kierkegaard gav også en status på Udvikling Stevns' projekt Landsbyforum, som har til formål at skabe en samarbejdsorganisation for landsbyerne i Stevns. Gennem året er der blevet afholdt møder rundt om i kommunen med repræsentanter fra et støt stigende antal landsbyer.

- Kulminationen var stiftelsen af foreningen Landsbyforum Stevns, hvori 18 landsbyer er medlemmer og sammen vil skabe øget trivsel og fællesskab i og mellem landsbyerne i Stevns Kommune. Det er en stor succes for Udvikling Stevns, projektet og ikke mindst landsbyerne, at foreningen nu er etableret, og i et samarbejde med Stevns Kommune er kommunen også med til at finansiere aktiviteterne, forklarede Jens Kirkegaard.

Bestyrelsen

Ud over den nye formand: Jens Sørensen sidder Bjarne Hendrichsen, Keld Parsberg, Lars Klausen samt Roula Albitar Nielsen og Johnny Andersen i den nye bestyrelse.