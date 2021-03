Bestyrelsen i Solvang Maskinfabrik A/S var fra venstre er det Anders Bille, Peter Larsen (afgået bestyrelsesformand) samt Jørgen Bille Larsen (administrerende direktør). Formandsposten er fremover besat af Lene Andreasen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ny formand hos lokal maskinfabrik

Solvang Maskinfabrik A/S på Lejerstoftevej 3 ved Lyderslev uden for Store Heddinge har fået ny bestyrelsesformand - eller rettere sagt har en kvinde sat sig i formandsstolen. Lene Andreasen er således tiltrådt per 12. marts. Hun afløser Peter Larsen, der trådte af som formand i slutningen af december sidste år.