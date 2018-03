Se billedserie Cirka 30 var mødt op, da Ældre Sagen Stevns holdt årsmøde på Stevnshøj. Privatfoto Foto: Viggo Billstroem

Send til din ven. X Artiklen: Ny formand hos Ældre Sagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny formand hos Ældre Sagen

Stevns - 20. marts 2018 kl. 05:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lidt over 30 deltog, da Ældre Sagens Store Heddinge lokalafdeling holdt årsmøde på Stevnshøj, hvor årsberetning selvsagt blev aflagt af formanden: Lilly Meisner Pedersen.

Hvad forsamlingen ikke var klar over, var, at det var den sidste beretning den gennem seks år siddende formand Lilly Meisner Pedersen aflagde, idet hun ved den efterfølgende konstituering noget overraskende meddelte, at hun ikke ønskede at fortsætte som formand. Bestyrelsen benyttede lejligheden til at takke for hendes store indsats og udtrykte glæde over fortsat at kunne drage nytte af hendes store erfaring og lokalkendskab, idet hun forbliver i bestyrelsen.

Alle valg til bestyrelsen var i øvrigt genvalg.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter således:

Formand: Dorete Olsen, næstformand: Lilly Meisner Pedersen, kasserer: Hans Christian Rasmussen, sekretær: Viggo Billstrøm, bestyrelsesmedlemmer: Edel Petersen, Jens Jørgen Alvor Jensen-Terpet og Ulla Rasmussen samt suppleanterne: Ellen Olsen og Dan Petersen.

Ældre Sagen vil meget gerne benytte lejligheden til at slå et slag for Danmark Spiser Sammen - Folkebevægelsen mod Ensomhed, som Ældre Sagen Stevns endnu en gang afholder i samarbejde med Nordea Fonden og Stevns Kommune.

Arrangementet kommer i år til at foregå på tre forskellige steder og datoer startende med Hårlev Kro 23. april. Dagen efter fortsætter man 24. april på Højeruplund, mens der 25. april vil være dækket op til fællesspisning på Lanterna i Rødvig. Alle dage sker det klokken 12.

Der er mulighed for at bespise op til 210 personer, og Ældre Sagen Stevns har et stort ønske om at nå så mange som muligt, der trænger til at komme uden for hjemmets fire vægge og være sammen med andre om et måltid mad og en god oplevelse.

- Kender du én, der trænger til at komme hjemmefra, så tag vedkommende med og få selv en god dag ud af det, lyder opfordringen.

Ældre Sagen har i begrænset omfang mulighed for efter behov at transportere gæster til de respektive spisesteder. Det hele koordineres ved henvendelse til Viggo Bilstrøm, vigbil@privat.dk / tlf. 20213348 med tilmelding senest 20. april.