Henning Urban Dam Nielsen (S) - er den tredje formand i træk for Social- og Sundhedsudvalget, som bor i Holtug. Foto: Henrik Fisker

Ny formand: Socialpolitik med lidt for megen ro på

Stevns - 27. januar 2018 kl. 08:53 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kom sikkert som en overraskelse for nogle, at det lige skulle være Henning Urban Dam Nielsen, der fra nytår satte sig i stolen som udvalgsformand for Social og Sundhed. De seneste fire år har han været et engageret medlem af Børneudvalget, hvor han med grundig forberedelse og seriøse indlæg har holdt fanen højt og sjældent gået på kompromis med sine holdninger. Men nu overtager han dirigentstokken på et politisk område, der især omfatter den ældre del af befolkningen.

Når det ikke blev Børneudvalget, som han skal lede de kommende fire år, hænger det også sammen med, at han til daglig er afdelingsleder på Strøbyskolen og dermed let kunne sætte sig selv i en svær dobbeltrolle, hvor han risikerer at blive inhabil. Men det er ikke den eneste grund til, at han nu skifter til Social og Sundhed.

- Det er én af de vigtigste opgaver i en kommune at tage sig godt af de ældre og syge, og sammen med børneområdet er Social og Sundhed det mest borgerrettede arbejdsfelt. Steen S. Hansen overtager børnene, så med den konstituering, som vi har lavet, kan man sige, at de borgerlige partier tager sig af at skabe vækst og arbejdspladser, mens Socialdemokratiet står for den kommunale service. Det er en meget god arbejdsfordeling, siger Henning Urban Dam Nielsen.

Og så er der lige en begrundelse af de mere kuriøse:

- Det må nu være slået fast, at formanden for Social og Sundhed skal bo i Holtug. Jeg bliver den tredje formand i streg, der opfylder den betingelse - efter Ole Anker og Thor Grønbæk, siger Henning Urban Dam Nielsen med et smil på læben.

For mange besparelser

Sammenligner man de to borgerrettede udvalg, som han indtil nu har været medlem af, er der en bemærkelsesværdig forskel. Hvor Børneudvalget næsten har bevaret størrelsen på sit budget i den forgangne valgperiode, er der sket store besparelser inden for navnlig ældreplejen. Det er et forhold, som den nye formand er meget bevidst om.

- Hvis du spørger mig, er der sparet for hårdt i det gamle udvalg. Det er ofte sagt, at SSU er et meget roligt udvalg uden de store slagsmål. Det er fint nok, hvis man er enig om linjen, og det er vigtigt for mig, at vi finder ud af samarbejdet i en god tone. Men i forhold til resten af Kommunalbestyrelsen har der næsten været for roligt om socialpolitikken. Den har i årevis levet et meget stille liv - og måske skulle medlemmerne have råbt lidt højere og forsvaret deres område i stedet for at lægge ryg til så mange nedskæringer. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi blev enige om i det nye udvalg, siger Henning Urban Dam Nielsen.

I forlængelse heraf forudser han, at valgperioden kan blive præget af flere reaktioner fra brugerne af det sociale område.

- Jeg håber, at der kommer nogle kritiske røster, der vil udfordre os på de kommunale nøgletal. Her er vi bagud på en række områder. Hvis det står til mig, skal vi også i de kommende års kommunale budgetter rette op på socialområdet, sådan som vi gjorde i efteråret. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt anvise, hvor pengene skal komme fra, men det er en politisk vision, at det kommer til at ske, siger han.

Umiddelbart peger udvalgsformanden på muligheden af at gå de kommunale strukturer og arbejdsvaner efter i sømmene for at se, om der kan findes midler til mere borgernær service.

- Et eksempel er kommunens samarbejde med de praktiserende læger. Her har vi netop indgået en aftale, hvor vi ser på, om nogle arbejdsgange kan forenkles og dermed blive billigere. Jeg kunne godt tænke, at vi udvider dette samarbejde, så det også omfatter vagtlægeordningen, som hører under regionen, siger han.

Plejecenterstrukturen

En af de besværlige politiske sager, som den nye formand og udvalget har arvet fra forgængerne, er den nye plejecenterstruktur. Den blev et emne i valgkampen til trods for, at den er vedtaget i Kommunalbestyrelsen og i fuld gang med at blive implementeret. Bl.a. stillede flere kandidater krav om, at der skal være almene plejepladser på alle centre i de fire udviklingsbyer.

- Det er lidt pudsigt, eftersom det allerede er en vedtaget politik. Men det viser kun, at der er stor opmærksomhed på området, og derfor er det rimeligt, at vi følger diskussionen til dørs. Plejecenterplanen skal ikke fylde hele valgperioden, men jeg forestiller mig, at vi giver den ekstra opmærksomhed her i første halvår af 2018. Det er vigtigt, at alle i den nye kommunalbestyrelse føler et ejerskab til planen, og derfor skal der være mulighed for at komme med nye ideer og forslag i en periode. Jeg mener, at der grundlæggende er tale om en god plan, men jeg er åben over for, at den kan finjusteres, hvis der er behov for det, siger Henning Urban Dam Nielsen.

Fremtidens plejecenter

Når vi taler om plejeboliger, siger befolkningsprognosen, at der bliver behov for flere pladser på Stevns fra omkring 2025. Den nye formand lægger imidlertid op til debat allerede nu om, hvordan tilbuddet til de ældre skal se ud til den tid.

- Hvordan ser fremtidens plejecenter ud? Nu har vi i en årrække sagt: Længst muligt i eget hjem? Men er det stadig sådan, at vi helst vil have det? Er der i stedet brug for en mellemstation mellem eget hjem og et plejecenter - og hvordan skal det i givet fald se ud? Det kunne jeg vældig godt tænke mig at høre nogle bud på, siger udvalgsformanden.

Han tilføjer:

- Måske skulle vi lave en debataften i Holtug Forsamlingshus og bede folk komme med gode ideer til, hvordan de gerne vil leve, når de bliver ældre. Jeg tænker især på aldersgruppen, som lige er gået på pension, og som skal bruge tilbuddene om fem-ti år - ikke dem, som står med behovet i dag. Det er nyttig viden for os, som i løbet af denne valgperiode skal i gang med at forme fremtidens ældretilbud, siger Henning Urban Dam Nielsen.

Den vigtige sundhed

Sundhedsområdet er en vigtig del af udvalgets arbejdsområde. Her har Stevns Kommune allerede i dag en række gode tilbud - både i kommunalt regi i form af rygestopkurser, slankehold for børn og unge mv. og støtte til private, sociale initiativer som Mænds Mødesteder og Café Stevnen.

Det er imidlertid vigtigt for udvalgsformanden, at sundhedsprofilen tænkes ind i alle dele af den kommunale verden.

- Det gælder f.eks. i byplanlægningen. Der skal være mulighed for at være fysisk aktiv i nærområdet, og der skal være mulighed for at dyrke idræt i skoler og daginstitutioner, ligesom det er vigtigt, at der lægges kostplaner for børnene, siger han.

Udvalgsformanden slår fast, at han ikke er tilhænger af meget restriktive forbud. Det er først og fremmest vigtigt, at borgerne trives.

- Det handler ikke kun om at sige nej til at ryge eller at drikke alkohol med måde. Det er vigtigt at give den enkelte mulighed for at skabe forandringer og selv definere, hvor det sunde ligger i det gode liv. Her er Mænds Mødesteder et eksempel på et godt fællesskab, der skaber mental sundhed for den enkelte. Det er meget værd, fastslår Henning Urban Dam Nielsen.