Ny ejer har overtaget Gjorslev Gods

I 1970 overtog Peter Henrik Tesdorpf Gjorslev Gods efter sin far: Edward. Og for to år siden gik Peter Henriks søn: Jens Edward i lære som godsejer med henblik på at overtage foretagendet efter ham. Det skete allerede 22. januar i år uden, at offentligheden blev informeret om overdragelsen. Der har da også kørt flere rygter om overdragelsen, men godset har ikke officielt bekræftet nyheden over for DAGBLADET og offentligheden - før nu, hvor Jesper Jørgensens kæmpeværk om Gjorslevs historie og ejere gennem 600 år bliver offentliggjort.