En lind strøm af hundeluftere passerede forbi Mikkel Haxø Petersens nye klinik på Rødvig Hovedgade. Bl.a. Sofus, der godt kender dyrlægen fra tidligere - her i snor foran sin ejer: Jørgen. Foto: Henrik Fisker

Ny dyreklinik åbner i Rødvig

Stevns - 30. juni 2021 kl. 14:57 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Bygningen på Rødvig Hovedgade tæt på jernbaneoverskæringen har gennem tiden rummet bank, galleri, hjemmekøbmand, bagerudsalg og senest Tattoo Therapy. Fra torsdag 1. juli kommer der nyt liv i bygningen, der står som forvandlet efter en større overhaling.

Her åbner Mikkel Haxø Petersen Dyreklinikken i Rødvig. På alle hverdage mellem kl. 8 og 17 tager han imod dyr og deres ejere, der har behov for at se en dyrlæge. Telefontiden er fra kl. 8 til 9, hvor man kan aftale tid til en konsultation.

Mikkel Haxø Petersen er 47 år og bor lidt uden for Store Heddinge. Han er uddannet dyrlæge fra Landbohøjskolen og vil være kendt af mange, da han de seneste godt 13 år har arbejdet på Store Heddinge Dyrehospital. Her stoppede med udgangen af maj for at åbne sin egen dyreklinik.

- Jeg har de seneste fire-fem år drømt om at blive selvstændig, og nu tager jeg springet. Beliggenheden her midt i Rødvig er god, så da bygningen blev sat til salg, slog jeg til, siger Mikkel Haxø Petersen, der har købt den 181 kvadratmeter store bygning af Michal Gustafsson.

I første omgang har han koncentreret sig om at blive færdig med den forreste del af bygningen, der tidligere rummede butikslokalet. Her er alt blevet malet hvidt, og der er opsat en skillevæg, der adskiller entreen fra dyrlægens klinik. Alt fremstår lyst og venligt.

Bagved ligger et stort baglokale, der tidligere fungerede som købmandens lager. For Mikkel Haxø Petersen er det anden etape af hans plan.

- Her skal der være arbejdspladser for de kolleger, som jeg håber at ansætte i en senere fase. Men i første omgang har jeg tænkt mig at holde konfirmationsfest her for vores ældste til september, siger han.

Mest hunde og katte

Den nye dyrlæge i Rødvig er ikke i tvivl om, at der er plads til endnu en dyreklinik på Stevns - ved siden af de eksisterende i Store Heddinge og Hårlev.

- Jeg har arbejdet på Store Heddinge Dyrehospital i mange år og fået et godt indblik i, hvor mulighederne ligger. Jeg kan sige så meget, at vi har haft travlt for at nå det hele. Det bliver mere og mere udbredt at holde kæledyr, og særligt under coronakrisen har flere anskaffet en hund eller kat, siger Mikkel Haxø Petersen, der håber, at flere af hans nuværende klienter vil følge med over i den nye dyreklinik.

- Nogle klienter føler sig mere trygge ved den samme dyrlæge, tilføjer han.

Mikkel Haxø Petersen forventer primært at tage imod hunde og katte i sin klinik.

- Det er simpelthen dem, der er flest af, men jeg kan også nogle få ting med kaniner og marsvin. Derimod vil jeg henvise klienter, der kommer med mere eksotiske dyr eller fugle, til en anden klinik. Heldigvis er der gode kolleger, der har andre specialer end mig, siger han.