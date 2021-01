Artiklen: Ny direktør ventes at tiltræde 1. maj

Økonomiudvalget i Stevns Kommune har besluttet at bede Lundgaard Konsulenterne bistå med ansættelsen af en ny forvaltningsdirektør efter Hanne Stensen Christensen, der har fået nyt job som udviklingschef hos affaldsselskabet Argo.

- Vi har netop indledt et samarbejde med Lundgaard om ansættelse af en ny kommunaldirektør og givet dem en masse oplysninger om vores kommune, og så er det jo oplagt, at de også påtager sig opgaven med at ansætte en ny forvaltningsdirektør, siger borgmester Anette Mortensen (V).