54-årige Steen Bonke Sørensen bliver den første direktør for Stevns Klint Besøgscenter.

Ny direktør for besøgscenter brænder for lokal udvikling

Stevns - 02. juli 2021 kl. 14:52 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Fonden Stevns Klint Besøgscenter satte fredag formiddag navn på den kommende direktør for besøgscentret i Boesdal Kalkbrud. Valget faldt på den 54-årige Steen Bonke Sørensen, som ikke mindst er kendt som stifter af og formand for LimeLight Board Sport Club, der for alvor har bragt surfersporten til Rødvig.

I en udtalelse siger formanden for fonden: borgmester Anette Mortensen (V), at bestyrelsen er gået efter »en stærk leder, som både mestrer kunsten at tegne fremtiden og at omsætte drømme og visioner til konkrete handlinger«.

- Steen Bonke Sørensen er en ægte ildsjæl med den faglige ballast på plads. Han har på meget kort tid lagt en helt en helt ny dimension til turismeudviklingen i Stevns og i Rødvig. I dag er Rødvig ikke bare en hyggelig havneby, men også dét sted på Sjælland, som man tager hen for at dyrke vandsport. Steen er et virkelig stærkt kort i forhold til turisme- og destinationsudvikling, og jeg glæder mig til at overdrage tøjlerne til Steen - og ikke mindst til, at vi sammen skal slå dørene op til besøgscentret, siger borgmesteren.

Vagtfirma og surferklub

Den nye direktør tiltræder 1. august og får i første omgang skrivebord hos Verdensarv Stevns på Tinghuset i Store Heddinge.

- Det er en drøm for mig at arbejde i et nærmiljø med så mange engagerede mennesker. Jeg har længe ønsket at møde mine kunder i hverdagen, og det er netop, hvad denne stilling byder på, siger Steen Bonke Sørensen.

I tirsdags sagde han sin stilling som global direktør i vagtfirmaet: G4S op. Her blev han ansat i februar 2020 med arbejdsplads i London hver anden uge, mens han de øvrige uger skulle rejse rundt i verden for at besøge virksomhedens regionale afdelinger. Men på grund af corona har det været meget begrænset med rejseaktiviteten i så henseende.

I samme periode har Steen Bonke Sørensen opbygget LimeLight Board Sport Club, der med hjemsted i Rødvig faciliterer surfersporten. Så sent som 5. juni var klubben vært for Danish SUP Tours' stævne i Rødvig, og sankthansaften overtog klubben med to dages varsel den ellers kuldsejlede bålfest på Rødvigs nye strand. Klubben har i dag 137 aktive medlemmer mellem otte og 82 år.

- LimeLight er en klub, hvor jeg er formand, og det vil jeg gerne fortsætte med, hvis man ellers vil have mig. Men nu er vi etableret, og der er tid og overskud til at kaste sig over nye opgaver, siger han.

Så sent som i april modtog han prisen som Årets Ildsjæl fra turismenetværket: Visit Sydsjælland-Møn for sit arbejde med at brande Stevns og Rødvig.

50.000 gæster om året

Steen Bonke Sørensen har gennem årene drevet selvstændig virksomhed og haft flere bestyrelsesposter. For øjeblikket sidder han i bestyrelsen hos Stevns Erhvervsråd og Verdensarv Stevns. Nu bliver sidstnævnte organisation underlagt Stevns Klint Besøgscenter, hvor han sætter sig i direktørstolen 1. august.

- Jeg glæder mig vanvittigt til at arbejde sammen med Tove Damholt om at forberede besøgscentret. Opgaven består i at bygge organisationen op, at formidle budskabet til omverdenen og at lave en kommerciel udviklingsplan. Vi har planer om, at der skal komme 50.000 besøgende det første år, men hvordan sikrer vi, at der kommer lige så mange gæster i det andet og det tredje år? Det er én af de ting, som vi skal se på i de kommende måneder, siger han.

Endnu er der ikke fastlagt en dato for, hvor besøgscentret kan indvies.

- Det afhænger ikke mindst af, hvordan byggeriet i Boesdal Kalkbrud skrider frem. Men det er klart, at vi meget gerne vil plotte en åbningsdato i kalenderen så snart som muligt. For én ting er sikker: Det kommer ikke til at gå stille af, siger den kommende direktør.

På spørgsmålet om hans kompetencer i formidling - som Stevns Klint Besøgscenter ikke mindst er udtryk for - svarer Steen Bonke Sørensen:

- Jeg har arbejdet med salg og kommunikation i hele mit liv. Både i 4GS og LimeLight har marketing og træning været centrale elementer i mit arbejde.

Han har siden februar boet i Rødvig, hvor han har lejet sig ind på Klinten Konference og Hotel. Men efter, at stillingen som direktør for besøgscentret er faldet på plads, vil han nu gå i gang med at lede efter en fast bolig.,

- Den skal ligge i Rødvig, for jeg er jo meget bidt af glæderne på havet, siger Steen Bonke Sørensen.