Ny demenspolitik enstemmigt vedtaget

Stevns - 20. marts 2021 kl. 14:29 Af Rikke Michael Hansen

På kommunalbestyrelsesmødet afholdt virtuelt torsdag aften den 4. marts vedtog en fuldtallig kommunalbestyrelse en ny demenspolitik for Stevns Kommune.

Den nye demenspolitik, som skal sætte retningen for arbejdet med mennesker med demens og deres pårørende, har været grundigt behandlet i Social- og Sundhedsudvalget (SSU) samt i Økonomiudvalget (ØU).

- Den nuværende demenspolitik i Stevns Kommune er helt tilbage fra 2008, og der er ikke foretaget nogen revisioner siden. Derfor besluttede vi i SSU i efteråret i 2019 at igangsætte en proces med at udvikle en ny. Undervejs har vi haft en meget involverende proces, hvor mange forskellige interessenter blev indbudt til at deltage, heriblandt familie og pårørende, interessenter, Ældreråd, medarbejdere, politikere med mere. Arbejdet er blevet forsinket lidt af corona, men vi er nu nået godt i mål med en ny politik, der sætter retning og skaber fokus på, hvordan vi kan sætte tidligt ind, skabe kvalitet i vores tilbud, inddrage de pårørende og sikre værdigheden for den ældre borger, indledte SSU-formand Henning Urban Dam (S).

Der er undervejs i processen bl.a. hentet input via seks workshops med forskellige medarbejdergrupper og én workshop, hvor borgere med demens og deres pårørende, Ældrerådet, Alzheimerforeningen og de praktiserende læger var inviteret til at deltage sammen med SSU samt kommunens demenskoordinatorer med flere.

SSU-formanden roste de to demenskoordinatorer, som er ansat i Stevns Kommune, for deres store arbejde, men han benyttede samtidig lejligheden til at gøre opmærksom på, at vi alle har et ansvar:

- Jeg vil slå et slag for, at i forhold til den tidlige opsporing og den tidlige indsats, der er det jo faktisk vores alle sammens ansvar. Det er mig i forhold til mine pårørende, men det er også mig i forhold til min nabo eller andre mennesker, jeg omgås med og føler mig tæt nok på til at kunne gøre opmærksom på, at måske er der noget man bør få undersøgt i denne her sammenhæng, sagde Henning Urban Dam.

Udkastet til den nye demenspolitik har været sendt i høring i Ældrerådet, som med deres høringssvar ikke givet anledning til ændringer, men i Ældrerådet henleder man opmærksomheden på, hvor vigtigt det er, at der sættes handling bag politikken.

En enig kommunalbestyrelse godkendte udkastet til demenspolitikken, som snart vil være at finde på Stevns Kommune hjemmeside under 'Politikker & Strategier'.