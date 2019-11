Ny café for mænd med prostatakræft

- Ideen er at starte en café i stil med brystkræftcaféen for kvinder, der med succes har kørt i nogle år. Vi ved, at det kan være følsomt for mange mænd at tale om det at have prostatakræft, og derfor bliver der tale om en café kun for mænd, der er ramt af sygdommen. Erfaringerne fra Propa viser, at der er behov for et sted, hvor mænd kan være fortrolige med ligesindede om deres sygdom, siger Anny Borch Jensen, der er formand for Kræftens Bekæmpelse på Stevns.