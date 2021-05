Ny bog fra Martin Henriksen om kristendommen

Bogen - som ikke handler om politik - gennemgår bl.a. argumenterne for Guds eksistens, bibelske dilemmaer, værdien af stærke kristne fællesskaber og en opfordring til at lade sig inspirerer af Kristus og af de kristne-bibelske principper i samfundslivet, såvel som i ens personlige liv.

"Mange mennesker kører fra dag til dag, og glemmer så at sige at sætte det lange lys på bilen. Og når man glemmer det lange lys på en mørk landevej midt om natten uden GPS eller kort, så ender det med, at man farer vild. Vi bør fokusere på det lange perspektiv. Det giver også bedst mening på kort sigt. Vi skal gøre os umage med at huske på den nåde, den kærlighed og det fremtidshåb, der ligger i det kristne budskab.