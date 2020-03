Ny børne- og ungepolitik er nu på vej

- Børnene er vores vigtigste ressource og de mennesker, vi skal bygge vores fremtid på. Derfor har det været et kardinalpunkt for os at gribe den nye Børne- og Ungepolitik tværfagligt an, så vi har fokus på det hele menneske. Der er ikke ret mange kommuner, som har gjort som vi, nemlig at formulere målrettet og tværfaglig politik med et stort aldersspænd. Vi er dog overbeviste om, at vi er på rette kurs, når vi nu griber denne vigtige opgave an på en anden måde, end vi hidtil har gjort, lyder det fra borgmester Anette Mortensen.