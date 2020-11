Ny beskyttelseslinje ved Tryggevælde Å i Strøby Egede

Danmarks Naturfredningsforening holdt mandag aften et virtuelt årsmøde og her kom det i formandens beretning blandt andet frem, at åbeskyttelseslinjen ned til Tryggevælde Å fra Prambroen og ned til Solgårdsparken er blevet forrykket.

Det blev et noget anderledes årsmøde i Danmarks Naturfredningsforening (DN) lokale afdeling, da det blev holdt i et virtuelt rum via mødeværktøjet Zoom på grund af corona-situationen. Det har nok afskrækket én og anden, at det annoncerede foredrag blev aflyst, og der skulle tekniske løsninger til for at deltage i mødet.