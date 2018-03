Genbrugspladsen på Frøslevvej i Store Heddinge - der skal snart sorteres bedre.

Ny affaldsordning i støbeskeen

Stevns - 26. marts 2018 kl. 06:35 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den gældende nationale ressourcestrategi fra 2013 foreskriver som mål, at mindst 50 procent af husholdnings-affaldet skal indsamles til genanvendelse i 2022. Fokus i beregningen af procentsatsen er madaffald, pap, papir, plast, metal, glas og rent træ.

Stevns kommunes genanvendelsesprocent lå i 2016 på 29 procent, mens de endelige data for 2017 endnu ikke foreligger.

I valgåret 2017 udskød det daværende flertal beslutningen om at indføre en ny affaldsordning. I den sammenhæng vedtog, at der i 2018 skal tages stilling til, hvilke nye ordninger der skal etableres, ligesom man har truffet beslutning om forlængelse af nuværende indsamlingskontrakt frem til maj 2020, således at beslutning om nye tiltag kan blive indarbejdet i et kommende indsamlingsudbud.

Forvaltningen har bedt ARGO om at være behjælpelig med at få tilrettelag og udarbejdet beslutningsgrundlag og de kommende udbud.

Den plan foreligger nu, og derfor holdes der i maj et temamøde, hvor der bliver mulighed for at drøfte forskellige muligheder for indretning af de fremtidige affaldsordninger og derved øge genanvendelsen.

- I processen er det meningen, at vi skal finde ud af, hvilken affaldsordning vi skal stå tilbage med i 2020. Men det ligger allerede klart nu, at der sker ændringer på de kommunale grenbrugspladser, så allerede i løbet af i år, så vil man opleve, at den container, der i dag hedder »småt brændbart«, den bliver nedlagt, og de ting, man fylder i den, skal fordeles i de andre containere på genbrugspladsen, så der skal sorteres bedre, siger Flemming Petersen, der er formand for Plan-, Miljø- og Fritidsudvalget.

Hvor vidtgående sorteringen bliver hos den enkelte forbruger, skal man nu finde ud af.

I den forbindelse er målet at lægge rammer for, hvilke scenarier, der skal belyses og vurderes yderligere, herunder også økonomiske beregninger af kommende renovationstakster.

Udvalget vil derefter på møde den 21. august 2018 få forelagt et egentligt oplæg med forslag til beslutning om kommende nye affaldsordninger i Stevns kommune.