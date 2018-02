Se billedserie Skiftedag i Venstre Stevns. Birger Hauge (th.) overlod formandsposten til Karsten Skov, der vil styrke partiets position på det sydlige Stevns. Foto: Henrik Fisker

Ny Venstre-formand vil samle partiet igen

Stevns - 28. februar 2018

Venstres nye formand hedder Karsten Skov, er 51 år og bor i Strøby Egede. Han arbejder til daglig i Nordeas hovedsæde i København og er gift samt far til tre børn på 21, 18 og 14 år. Han blev tirsdag aften valgt uden modkandidat og med applaus fra salen, da 51 medlemmer af Venstre holdt generalforsamling i Tryggevældesalen på Hårlev Kro, skriver DAGBLADET Stevns ondag.

Karsten Skov har været medlem af Venstres bestyrelse gennem flere år og næstformand i det seneste år. Ved det seneste valg i november blev han partiets førstesuppleant til Kommunalbestyrelsen med 71 personlige stemmer i bagagen.

Før sin partipolitiske løbebane var han en aktiv skolebestyrelsesformand på Strøbyskolen på den tid, hvor skolebestyrelserne på Stevns aktivt blandede sig i den politiske debat.

I Venstres bestyrelse har Karsten Skov mest været det lidt tilbagetrukne, men altid flittige medlem, der har støbt kuglerne og ladet andre gå forrest. Men i januar 2017 trådte han frem og stillede - sammen med Gerhard Nagott - det kontroversielle forslag om at indkalde til et ekstraordinært opstillingsmøde med henblik på at vælte den daværende borgmester Mogens Haugaard som Venstres borgmesterkandidat. Et forslag, der som bekendt blev vedtaget og udløste, at samme borgmester få dage senere meldte sig ud af partiet efter 42 års medlemskab.

Allerede inden, at Karsten Skov var valgt som ny formand, fik han en hilsen med på vejen fra tidligere borgmester Lars Asserhøj, der kommenterede den afgående formand Birger Hauges sidste beretning.

- Tak for beretningen, der også turde vende blikket tilbage. Det har vi trængt til - bl.a. på Venstres medlemsmøder, hvor tonen ofte har været, at »nu taler vi ikke mere om det, der er sket, og ser fremad«. Det har været dumt, for i lang tid har det været sjovt at være Venstre-mand fra Stevns og skulle redegøre for alt det, der er sket i vores parti. Specielt ikke, fordi det har været holdt for lukkede døre, sagde han.

Lars Asserhøj understregede, at når en kommunalbestyrelsesgruppe går sine egne veje og sætter sig op mod partiforeningens bestyrelse, så »går det rigtigt galt«.

- Derfor håber jeg, at den nye formand vil samle foreningen og vinde nogle af de tabte vælgere tilbage, sagde han.

Det lovede Karsten Skov at lægge sig på sinde.

- Jeg vil gøre mit bedste for at imødekomme dine ønsker. Bestyrelsen skal støttes gruppen og markere os udadtil. Min svaghed er, at jeg ikke har været så synlig - specielt ikke på det sydlige Stevns, fordi jeg bor i Strøby Egede og pendler nordpå. Når jeg ser ud over Venstre Stevns, ligger tyngden mod nord med både en borgmester, de fire valgte politikere og en formand fra det nordlige. Derfor skal vi være opmærksomme på, at vi skal have den sydlige del af kommunen med igen. Både kommunalbestyrelsesgruppen og bestyrelsen skal være mere synlige i den sydlige del af kommunen, sagde Karsten Skov i sin første tale efter valget som formand.