Det fælles indgangsparti til den nye hal og Stevnsbadet ligger i forbindelse med en stor, indbydende forplads og danner knudepunkt for bygningerne og for stiforbindelserne - både på udeområdet og til Store Heddinge centrum og skoven. Skitse: Stevns Kommune

Ny Stevnshal skal ligge øst-vest

Stevns - 13. maj 2019 kl. 12:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter at have studeret forskellige muligheder har et enigt Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalg (AET) nu besluttet sig endeligt for, hvor den kommende idrætshal skal ligge. Udvalget følger indstillingen fra forvaltningen, der havde peget på en øst-vest placering, hvor den nye hal kommer til at ligge vinkelret på svømmehallen: Stevnsbadet.

De to haller får - når idrætshallen står færdig - en fælles indgang med et cafeteria placeret i en mindre fællesbygning. Kommer man fra syd, skal man gå til venstre for at gå ind i idrætshallen og til højre, hvis man skal en tur i svømmehallen.

Udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen (K) begrunder valget af den øst-vest vendte placering med såvel det arkitektoniske udtryk som med hensynet til økonomien.

- Det har været vigtigt for os at skabe et roligt miljø omkring indgangen til de to haller, hvor folk færdes til fods og på cykel, siger han.

Det har været overvejet at placere den nye hal på grunden, hvor den gamle svømmehal lå, men den løsning er fravalg - bl.a. fordi den vil koste en ukendt udgift til fundering af grunden.

- Og så giver øst-vest placeringen også bedre liv mellem hallerne og boldbanerne, hvor den grønne kile fra Munkegårdsparken vil lede de besøgende naturligt hen til hallens hovedindgang, siger Mikkel Lundemann Rasmussen.

Han tilføjer, at den nord-syd gående placering - hvor den nye hal vil ligge parallelt med og ikke vinkelret på svømmehallen - havde den ulempe, at de to haller ville komme til at skygge for hinanden.

Hvor skal bilerne holde?

Ulempen ved den valgte placering af hallen synes primært at være, at den i første omgang vil reducere antallet af parkeringspladser.

- Vi har endnu ikke taget stilling til, hvor der skal være p-pladser, men det sker på vores næste udvalgsmøde onsdag 12. juni, hvor vi bliver præsenteret for en analyse af behovet for parkeringspladser, siger han.

Forinden bliver der tirsdag 21. maj afholdt et informationsmøde med repræsentanter for brugerne.

Med den valgte placering vil der fortsat være parkeringspladser, hvor den gamle svømmehal lå. Desuden kan der etableres flere pladser, når den gamle Stevnshal er revet ned efter indvielsen af den nye hal - forventeligt i sensommeren 2021.