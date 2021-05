Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) (tv.) - her sammen med gruppeformand Henning Urban Dam fra Stevns - tror nu så meget på, at pengene til nye skinner på Østbanen kommer, at han tør sætte udbuddet i gang. Foto: Henrik Fisker

Nu tror de på de nye skinner

Troen på, at det vil lykkes at finde omkring en halv milliard kroner til at lægge nye skinner på hele Østbanens strækning syd for Køge, er nu så stor, at regionsrådsformand Heino Knudsen (S) godt tør sætte udbuddet med det store anlægsarbejde i gang. Allerede i sidste måned udsendte Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti i Region Sjælland en fælles pressemeddelelse om, at de nu skyder processen i gang.