Nu står der møbler i banken

- Jeg glæder mig over at være kommet på plads og til at byde kunderne velkomne. Det er godt, at det store banklokale ikke skal tomt mere, og det skaber helt sikkert mere liv i bymidten, at vi åbner her, siger Bent Møller til DAGBLADET Stevns lørdag.

- Jeg har været glad for at være i Rengegade, fordi der hørte et stort lagerrum til butikken. Her er ikke plads til at opmagasinere møbler, og derfor har jeg dem stående på forskellige adresser rundt om på Stevns. Beliggenheden på Nytorv er fin, men det kan komme til at give nogle trafikale problemer, når vi skal have møblerne transporteret til og fra forretningen, siger Bent Møller.