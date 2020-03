Se billedserie Personalet på Stevns Apotek klappede spontant, da borgmester Anette Mortensen (V) klippede den røde snor. Foto: Henrik Fisker

Nu sælger de medicin i den gamle bank

Stevns - 02. marts 2020 kl. 12:47 Af Henrik Fisker

Det var en stor dag for apoteker Arjang Mehrdad, da han mandag morgen kunne byde velkommen til et mindre opløb af kunder, personale og nysgerrige tilløbere på Nytorv i Store Heddinge. Som de stod der foran bagermester Heinrichs nu mandagsåbne butik, kunne man næsten tro, at der var brandudsalg af friskbagte kanelsnegle.

Men anledningen var en anden: nemlig åbningen af Danmarks nyeste og moderne apotek i de lokaler, hvor stevnsboerne gennem et par generationer har ordnet deres bankforretninger, inden pengeinstitutterne udvidede deres service ved at digitalisere kundekontakten og flytte den personlige betjening ud af kommunen.

Arjang Mehrdad overtog bevillingen til Stevns Apotek 1. februar næsten på dato 30 år efter, at han første gang kom til Danmark som politisk flygtning fra det religiøse diktatur i Iran. De seneste fem år har den arbejdsomme mand været souschef for Borup Apotek, og i efteråret fik han lyst til at være sin egen chef, da han så, at bevillingen som apoteker på Stevns var opslået ledig. Nøgleord som udadvendt kundeservice og gode arbejdsforhold for medarbejderne er centrale i hans bevidsthed, og derfor traf han hurtigt beslutningen om at flytte apoteket til nye og mere tidssvarende lokaler med plads til alle de tekniske løsninger, som driften af et moderne apotek indebærer.

Blot en måned efter overtagelsen af bevillingen kunne Arjang Mehrdad mandag morgen byde indenfor i det nye Stevns Apotek.

Inden da havde borgmester Anette Mortensen (V) klippet den røde snor, og forinden havde hun holdt en kort tale, hvor hun roste Arjang Mehrdad for hans entusiasme og engagement. Her citerede hun ét af sine store forbilleder:

- Pippi Langstrømpe sagde: Det har jeg aldrig prøvet, så det er jeg nok god til. På samme måde kaster du dig straks over opgaven og åbner et nyt, stort og flot apotek. Det er en rejse ind i at være selvstændig apoteker, og jeg tror på, at det kan du sagtens. Samtidig glæder jeg mig over, at du dermed bevarer en vigtig arbejdsplads på Stevns med over 20 medarbejdere, sagde borgmesteren.

Og så blev dørene til den tidligere bankbygning åbnet, og alle fire kasser blev straks bemandet for at betjene de mange kunder, der i dagens anledning blev beværtet med kaffe og kager.

Imens gik snakken, og der lød mange anerkendende ord om den nye og store forretning.

- Det er dejligt at opleve, at der atter er kommet liv i hjertet af byen i stedet for de store, tomme butiksvinduer, kommenterede én af de kvindelige gæster i det nye apotek.