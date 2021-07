Se billedserie Stevns Kommune skilter nu, at flyvning med droner langs Klinten er forbudt i henhold til fredningskendelsen.

Nu kan man få lovlige droneoptagelser ved Stevns Klint

Stevns - 05. juli 2021 kl. 14:58 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Stevns Klint er smuk - især fra søsiden. Så smuk er verdensarven, at mange gerne vil have en videooptagelse af attraktionen og derfor sender en droneflyver ud over havet til at filme de hvide skrænter. Efterfølgende lægges optagelserne som regel ud på de sociale medier til offentligt skue. Det vidner en række opslag på både Facebook og Twitter om.

Der er bare et problem. Droneflyvning langs Stevns Klint er forbudt - det fremgår af fredningskendelsen, der blev stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet tidligere i år.

Leder af Natur og Miljø i Stevns Kommune Berith Burkandt bekræfter interessen for at flyve med droner langs Klinten.

- Vi har en klar fornemmelse af, at der er et stort ønske blandt både private og professionelle om at få dronefilm fra Stevns Klint. Men maskinernes rotorer er til stor fare for Klintens dyreliv, hvor bl.a. vandrefalken risikerer liv og lemmer, hvis den lille fugl kommer for tæt på dronerne. Alligevel dukker der nogle gange ulovlige droneoptagelser af Stevns Klint op, siger hun.

Derfor har Stevns Kommune sat skilte op på flere udsigtspunkter langs Klinten, der klart fortæller, at droneflyvning ikke er tilladt.

- Vi tror, at ikke alle ved, at der er forbud mod droneflyvning, og derfor er det vigtigt at gøre opmærksom på det. Det er ikke sikkert, at flyvningen sker i ond vilje, siger Berith Burkandt.

Hent en gratis video

Men nu iværksætter kommunen i samarbejde med Verdensarv Stevns en forebyggende foranstaltning, der skal fjerne tilskyndelsen til de ulovlige droneflyvninger.

- Vi får produceret droneoptagelser under særligt kontrollerede og overvågede forhold, og det er film, som alle må bruge. På den måde håber vi, at færre vil lave de ulovlige overflyvninger, siger Berith Burkandt.

Optagelserne bliver lavet af professionelle folk, og dronepiloten har en observatør fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) med, når der flyves og filmes. Observatørens opgave er at holde øje med, at dronen ikke kommer for tæt på fuglene.

I første omgang er der leveret fire lange videoer fra den sydlige del af Klinten samt en enkelt kortere montage af klintevæggen ved Mandehoved. De kan nu ses kommunens hjemmeside: stevns.dk/droneflyvning.

Netop nu er droneflyvningerne sat på pause, da vandrefalken ligger på rede og derfor ikke må forstyrres. I denne tid er fuglene nemlig ekstra beskyttende over for deres unger, og derfor er der risiko for, at de angriber dronen.

Når de nye vandrefalkeunger har forladt rederne igen til august, vil de sidste optagelser til projektet blive gennemført hen over sensommeren, efteråret og vinteren med smukke sæsonbilleder fra Højerup, Stevns Fyrcenter og dele af den nordlige strækning.

Optagelserne er udført samtidig med, at der bliver passet godt på Klintens beboere som vandrefalken, siger Tove Damholt, direktør i Verdensarv Stevns.

- Som verdensarvsdestination er vi forpligtede til at passe på området og livet her - både mennesker og dyr. Derfor skal videoerne både bruges til at mindske antallet af ulovlige overflyvninger og samtidig indgå som en del af den overvågning, som vi løbende laver omkring sikkerheden ved Klinten, hvor den naturlige erosion nogle gange fører til klinteskred, uddyber direktøren.

DN: Et godt tilbud

Initiativet bifaldes af Danmarks Naturfredningsforenings komité på Stevns.

- Der er stor efterspørgsel på billeder af Stevns Klint efter, at den er blevet verdensarv. Derfor er det et godt tilbud, at virksomheder, organisationer og private nu kvit og frit kan hente videoer og billeder på kommunens hjemmeside og helt gratis bruge dem til præcis det formål, som man vil. Vi står inde for, at kvaliteten er i orden, og at optagelserne er foregået under betryggende forhold. Det ses bl.a. af, at Fredningsnævnet har givet dispensation fra forbuddet til dette konkrete formål, siger Michael Løvendal Kruse, der er formand for DN-Stevns.

Han gør dog opmærksom på, at det alene er Stevns Klint set fra søsiden, som man kan hente videoer og billeder fra. Ikke vandrefalkene, der i denne sommer har sat unger på vingerne fra fire forskellige reder.

- Det er ikke formålet at filme vandrefalkene, som er en fredet fugl, der skal beskyttes. Der har været flere henvendelser fra bl.a. tv-stationer, der gerne ville lave optagelser af falkene tæt på deres reder med droner. De har alle fået et afslag, siger han.