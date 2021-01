Nu kan du blive kørt helt til døren med kollektiv transport på Stevns

Filosofien bag Plustur er, at man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men det er ikke alle steder, at bus og tog kører hele vejen til sommerhuset eller helt hjem til bopælen. Pressefoto

Stevns - 15. januar 2021 kl. 09:44 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen

Nu tilbyder Stevns Kommune borgerne en ny form for kollektiv transport - plustur. Da Movia tilbød kommunen at gå med i ordningen tilbage i 2019, takkede man pænt nej med henvisning til kommunens trængte økonomi. Men i forbindelse med sidste års budgetforlig blev man enige om at gå med i ordningen - og det sker altså nu, kan Movia oplyse.

Dermed får stevnsboerne nu samme tilbud, som borgerne i vores nabokommuner Faxe og Køge og flere andre sjællandske kommuner allerede har, at man kan blive hentet og kørt helt til døren på sine rejser.

Bopæl og arbejde

Filosofien bag tilbuddet er, at man skal kunne bo og arbejde overalt på Sjælland. Men det er ikke alle steder, at bus og tog kører hele vejen til sommerhuset eller helt hjem til bopælen.

Plustur begynder ved postkassen, hvor kunden bliver hentet af en chauffør i en af de biler, der også kører flextrafik for Movia, og man bliver så kørt til en station eller et stoppested, hvor man kan komme videre med tog eller bus.

Rejsen med plustur planlægges med rejseplanen, som sørger for at sammensætte plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt plustur hele vejen.

- Stevns har mange, mindre landsbyer, som ligger lidt væk fra alfarvaej og god kollektiv trafik. Med Plustur får mange, måske især unge, bedre muligheder for at komme til og fra Stevns, og jeg glæder mig til at se, hvordan stevnsboerne tager de nye muligheder til sig, udtaler formand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen.

I første omgang gik I ikke med i ordningen, hvor der blev argumenteret med og henvist til kommunens dårlige økonomi, hvad har ændret sig på de halvandet år?

- Vi bliver nødt til at have sådan et tilbud. Så det er godt, at vi får det indført nu. Det er en rigtig god ordning, som vi har kunnet se har fungeret i de andre kommuner, hvor det har kørt i de halvandet år. Det forventer vi også, at det gør for stevnsboerne, og at de tager det til sig og bruger det. Det er et tilbud for alle, men vi kan se, at det er flest yngre mennesker, der bruger det, siger udvalgsformanden fra Stevns.

Koster 21 kroner

De fleste biler, der kører plustur, har gult Movia design, og ellers kan de kendes ved, at der i vinduet er et flextrafik-skilt. Plusturen har en fast pris på 21 kroner uanset, hvor langt man skal. Via rejseplanen bliver man sendt videre til en særlig hjemmeside, hvor man bestiller turen. Det skal ske senest to timer inden, man skal afsted, og man betaler med betalingskort, når man bestiller.

- Vi håber, at borgerne i Stevns Kommune bliver glade for den ekstra mobilitet, som plustur giver både til hverdag og i fritiden. Vi ved fra de kommuner, som allerede tilbyder Plustur, at borgerne sætter pris på muligheden for at blive kørt lige til hoveddøren. I Movia har vi en målsætning om, at den kollektive mobilitet hele tiden skal udvikles, og det er dejligt, at plustur nu også er et tilbud i Stevns Kommune, siger Per Gellert, plandirektør i Movia.

Tilbud for alle

Ordningen er åben for alle borgerne, uanset hvilken kommune man bor i. Plusturen skal blot begynde og slutte i en kommune med plustur.