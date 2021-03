Jan Jespersen (EL) - som her ses længst til venstre - glædede sig over, at det lykkedes at få ønsket om en uvildig borgerrådgiver med i budgetaftalen med flertalsgruppen, da den blev offentliggjort i sensommeren - og nu er alle de formelle ting også kommet på plads, så en borgerrådgiver kan ansættes. Foto: Henrik Fisker

Nu kan der ansættes en borgerrådgiver

Torsdag aften blev selve styrelsesvedtægten for Stevns Kommune ændret, så der nu kan ansættes en uvildig borgerrådgiver, som ikke kan blive kigget i kortene af ledelsen i forvaltningen. Det er ikke bare sådan lige at ændre paragrafferne i vedtægten, som styrer en kommune. Derfor skal en ændring til afstemning hele to gange før den er gyldig, og en enig kommunalbestyrelse stemte således for anden gang torsdag aften, så det nu er muligt at søge efter helt uvildig rådgiver.

»Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e. Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere indenfor de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling. Borgerrådgiveren skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.«

- Jeg kan jo næsten gentage mig selv fra sidste gang og sige, at hvor er det dog dejligt, at vi endelige skal have en borgerrådgiver her i Stevns Kommune, sagde Jan Jespersen fra Enhedslisten, der om nogen har kæmpet for at virkeliggøre ønsket om en uvildig borgerrådgiver ved at gøre det til en del af budgetforhandlingen, hvor han og Enhedslisten endte med at stemme for budget 2021 sammen med den etablerede flertalsgruppe.