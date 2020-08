Modelfoto

Nu kan bredbåndspuljen søges

03. august 2020 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets pulje til lokale bredbåndsprojekter åbner nu for ansøgninger, oplyser Stevns Kommune.

Frem til mandag 21. september kan man søge om tilskud, hvis man bor i et område med dårlig internetdækning. Puljen er målrettet de dårligst dækkede adresser i Danmark, hvor det er sværest at få bedre bredbånd på kommercielle vilkår. På Energistyrelsens bredbåndskort kan man se, om ens adresse er tilkudsberettiget.

- Bredbåndspuljen giver mulighed for at få bredbånd frem til områder med langsomt internet, og det kræver noget benarbejde, og at man går sammen i sit lokalområde og sender en ansøgning, siger Jakob Splidsboel, der er erhvervs- og udviklingskonsulent i Stevns Kommune.

Et bredbåndsprojekt kræver lokal opbakning. Man skal slå sig sammen i lokalområdet for at kunne søge om tilskud, da det ikke er muligt at søge bredbåndspuljen som enkeltperson.

- Derudover vurderes alle ansøgninger ud fra et pointsystem, hvor hvert projekt tildeles point ud fra en række objektive kriterier, siger Jakob Splidsboel.

Igen i år tilbyder Stevns Kommune at hjælpe ansøgerne i gang med processen.

I 2019 var der ét projekt i Stevns Kommune, som opnåede at blive støtteberettigede, hvilket har betydet en bedre bredbåndsdækning for flere adresser.

Det er et krav, at der i projektet indgår en egenbetaling på mindst 4.000 kroner pr. adresse. For at øge sandsynligheden for, at ansøgerne fra Stevns Kommune får del i Bredbåndspuljen, har Stevns Kommune igen i år afsat en kommunal tilskudspulje, som fordeles blandt kommende ansøgere fra Stevns Kommune. Tilskuddet fra Stevns Kommune afhænger af antallet, der ansøger om tilskud.

Man kan skrive til udvikling@stevns.dk, hvis man har et forslag til et bredbåndsprojekt, man gerne vil tale om eller ønsker hjælp til at komme i gang med.