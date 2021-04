Nu kan Lene flytte til Karise

Af Henrik Fisker

Kommunalbestyrelsens beslutning om at sige nej til Jan Jespersens anmodning om at udtræde af forsamlingen betyder samtidig, at Enhedslistens andensuppleant Lene Vestergård alligevel ikke bliver indkaldt som medlem. Dermed falder også hendes plan om at leje sig ind hos Sejer Folke i Hellested til jorden.