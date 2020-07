Se billedserie Modelfoto Foto: Jimmi Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu har politiet nyt i sag om brandhærget ejendom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu har politiet nyt i sag om brandhærget ejendom

Stevns - 23. juli 2020 kl. 12:07 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag formiddag har sn.dk været i kontakt med politiet for at høre nærmere om, hvad deres efterforskning går ud på i forbindelse med de to brande, der hærgede den samme adresse henholdsvis mandag og tirsdag.

Efterforskningslederen oplyser, at politiet ikke mistænker den 55-årige for en forsætlig handling i forhold til de to seneste brande på adressen.

Det vil sige, at den eftersøgte beboer ikke er mistænkt for brandstiftelse, da ingen af brandstederne bærer præg af, at de er påsat.

- Dog undersøger politiet, om den 55-årige, der er ryger, alligevel kan have en rolle med hensyn til uforsigtig omgang med ting og effekter, der kan starte en ildebrand de steder, hvor han bor og opholder sig på sin ejendom, forklarer Martin Bjerregaard over for avisen.

Han er kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi og lægger til, at mistanken om uforsigtig omgang med ild skal holdes op mod de personlige forhold hos den 55-årige.

Skal hjælpes

- Politiet vil ud fra en samlet vurdering af de formodede brandårsager sammenholdt med hans personlige forhold i dag bede Stevns kommune om at kigge nærmere på, om kommunen kan tilbyde ham noget hjælp, lyder det fra Martin Bjerregaard.

relaterede artikler

Politiet undersøger mystisk brand 21. juli 2020 kl. 11:13