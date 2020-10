Jan Jespersen (EL) - som her ses længst til venstre - glæder sig over, at det lykkedes at få ønsket om en uvildig borgerrådgiver med i budgetaftalen med flertalsgruppen. Foto: Henrik Fisker

Nu får borgerne en uafhængig rådgiver

Som en del af den budgetaftale, som et bredt flertal torsdag aften ventes at godkende i Kommunalbestyrelsen, får borgerne nu en uafhængig rådgiver, der kan hjælpe dem med at udrede deres eventuelle mellemværende med Stevns Kommune.

Blandt de politiske partier har borgerrådgiveren været et ønske i flere år, men for Enhedslisten er vedtagelsen af ordningen en skelsættende begivenhed. Ordningen har været på partiets ønskeliste omtrent lige siden, at den lokale afdeling blev dannet i 2012, og da partiet i efteråret 2017 indgik sit første budgetforlig, mente partiets medlem af Kommunalbestyrelsen Jan Jespersen, at borgerrådgiveren kunne vinges af.