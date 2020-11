Nu er der kommet vilde heste på Stevns

Vilde heste skal være med til at pleje truet natur her i kommunen.

Det er tre hopper af racen exmoor pony, og de er avlet ud af et projekt mellem Danmark og England, som via Naturstyrelsen har stået på en del år.

Nu skal de boltre sig på 30.000 kvadratmeter naturgrund, som svarer til tre hektar eller rundt regnet fem fodboldbaner. Men hvorfor kaster et ægtepar på Stevns sig ud i et sådant Rewilding-projekt?

- Vi flyttede til Stevns for fem år siden fordi vi ville have heste, fortæller Ole Holmboe, og fortsætter, mens han iagttager vildhestenes udforskning af deres nye territorium:

- Vi havde tre større heste, men dem solgte vi for et år siden. Det var et stort arbejde at passe dem ved siden af det andet vi laver, siger han og kigger på sine kone Dorthe, som nikker.