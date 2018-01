Tilslutningen til madcaféen i Magleby Forsamlingshus er svingende, men på gode dage som her er bordene fyldte med lækre retter med mange lokale gæster. Arkivfoto

Nordstevns styrker fællesskabet

Stevns - 10. januar 2018 kl. 06:04 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er sagt ofte, at det er foreningerne, der skaber liv i et lokalsamfund, men der skal også være nogen til at skabe liv i foreningerne. Det er en del af baggrunden for, at en gruppe af borgere nu indkalder til en workshop for borgere i Klippinge og Magleby samt omliggende bebyggelser. Den finder sted torsdag 18. januar kl. 19-21 i Magleby Forsamlingshus, skriver DAGBLADET Stevns tirsdag.

- Baggrunden er, at foreningerne i Magleby og Klippinge er ved at indgå et tættere samarbejde. Vi holder møde på torsdag, og vi tænker, at det munder ud i en paraplyorganisation, der f.eks. skal koordinere arrangementer, så de ikke falder oven i hinanden og giver mulighed for at tiltrække flere deltagere. På den måde kan vi styrke det lokale fællesskab.

- Men det er vigtigt for os at høre borgernes bud på, hvad der gør vores område til et endnu bedre sted at leve Hvad skal der til for, at der er rart at bo her, og hvordan kan vi tiltrække nye tilflyttere til Nordstevns, spørger én af initiativtagerne til borgermødet: Louise Halkjær Pedersen.

Hun er arkitekt, borger i Magleby og bestyrelsesmedlem i Magleby Forsamlingshus, Nordstevns G&I (NGI) og Udvikling Stevns (LAG).

De foreninger, der står bag initiativet, er borgerforeningerne i Klippinge og Magleby, Magleby Forsamlingshus, NGI, egnens to vandværker samt flere grundejerforeninger. Desuden er Skelbæk Friskole og menighedsrådet for Magleby og Holtug med på sidelinjen.

- Foreningerne skal ikke nedlægges, for de har hver deres berettigelse. Men vi har en interesse i at samle kræfterne, siger Louise Halkjær Pedersen.