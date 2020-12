Nødberedskab for patienter bliver nu genaktiveret

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Stevns Kommune, der slår fast, at de patienter skal Stevns drage omsorg for, og derfor har kommunen nu genaktiveret sit nødberedskab og etableret ekstra sengepladser.

»Vi er nødt til at forberede os, hvis sygehusene må udskrive flere patienter til pleje og omsorg i kommunerne på grund af stor stigning i antallet af Covid-indlagte. Det er patienter, som normalt først ville blive udskrevet, når de kunne klare sig i eget hjem, evt. med støtte fra kommunen, men nu skal de have en sengeplads lokalt. De kan have mange forskellige plejebehov, og nogle kan f.eks. være smittede med Covid-19, udtaler borgmester Anette Mortensen i pressemeddelelsen.

- Dengang var vi klar til at løse opgaven, hvis behovet skulle opstå. Det gjorde det heldigvis ikke dengang, og det håber jeg heller ikke, det gør nu. Hvis det alligevel bliver aktuelt, skal stevnsboerne vide, at vi er parat til at yde den hjælp og støtte, de har behov for, siger borgemesteren.