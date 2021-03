Noa fik sølv ved distriktsmesterskab

Bedst klarede Noa Jakobsen sig. Noa roede sig til en andenplads efter Holstebro Roklub og dermed en sølvmedalje blandt U12-roerne, der skulle se, hvor langt de kunne to på to minutter. Noa Jakobsen nåede ud på 339 meter, efter han have trukket godt igennem i to minutter.