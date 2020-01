Fire sognepræster fra Nordstevns stod lørdag for et tilbud om at komme ind fra gaden uden forudgående aftale og modtage kirkens dåb. Ni dåbskandidater sagde ja tak til tilbuddet. Fra venstre er det Anette Seifert (Hårlev-Varpelev), Janne Ortved Melcher (Strøby-Valløby-Store Tårnby), Ida Secher (Endeslev-Vråby-Himlingøje) og Johanne Kirstine Arendt (Strøby-Valløby-Store Tårnby). Foto: Henrik Fisker

Ni blev døbt spontant lørdag eftermiddag i Hårlev Kirke

Af Henrik Fisker Drop-in-dåb er et fænomen, som startede i kirkerne på Vesterbro og siden har bredt sig til resten af landet. Meningen er, at man kan komme ind fra gaden og blive døbt uden nogen form for forhåndsaftale. I København har disse dåbsarrangementer været et stort tilløbsstykke, men der kan godt være langt fra hovedstaden til Nordstevns. Derfor var de fremmødte præster, organist, kordegn, kirketjenere og frivillige alle spændte på, om der mon overhovedet ville være nogen, der tog imod tilbuddet, da de lørdag eftermiddag arrangerede drop-in dåb i Hårlev Kirke.

