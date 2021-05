Det var en stor dag for Willy Sørensen, da han i 2019 fik Den Kongelige Belønningsmedalje overrakt ved et arrangement på sin gamle arbejdsplads på Esplanaden i København. Privatfoto

Nekrolog: Willy har afmønstret for sidste gang

En uddannelse til maskinmester kan føre én vidt omkring. Men nu er rejsen slut. Willy Sørensen nåede at få Den Kongelige Belønningsmedalje for 48 års tro tjeneste hos én af verdens største virksomheder: A.P. Møller-Mæsk tilbage i 2019. Mandag 17. maj i ugen op til pinse afmønstrede han for allersidste gang på livets lange rejse.

