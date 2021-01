Ib Christoffersen er død, 88 år. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Nekrolog: Vidende mand med stor omgangskreds Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nekrolog: Vidende mand med stor omgangskreds

Stevns - 15. januar 2021 kl. 15:06 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Med Ib Christoffersens død har Varpelev mistet én af sine forkæmpere med en stor viden om og interesse for lokale forhold. Det kan enhver, der har mødt ham, bevidne - og det kom tydeligt til udtryk i 2018, da han sammen med Lars Ove Hansen udgav den fine bog om Varpelevs historie gennem mere end 200 år.

Her gennemgår de to forfattere hver enkelt ejendoms historie og beskriver, hvem der har boet hvor. De brugte tre-fire år på at skrive bogen og gik systematisk til værks, så Ib tog husene syd for banen, mens Lars Ove skrev om ejendommene nord for.

- Ideen til bogen kom, da Varpelev Borgerforening i 2013 arrangerede en guidet tur gennem Varpelev. Der kom et hav af mennesker, så vi måtte dele os op i tre hold. De ville alle høre os fortælle lidt om hver ejendoms historie. Efter rundvisningen kom Leif Jørgensen (daværende formand for Vallø Lokalhistoriske Arkiv, red.) hen til os med en opfordring til at skrive en bog om Varpelevs historie, fortalte Ib Christoffersen ved præsentationen af bogen.

- Vi har stadig forsamlingshuset og kirken som byens centrale holdepunkter. Brugsen lukkede omkring 1990, og vi kan godt mærke, at vi mangler det sted at mødes. Men der er altså ikke mange tilflyttere, som vi ikke kender. De skal gerne integreres, så vi sørger for at byde nye borgere i byen velkommen, slog Ib Christoffersen fast ved den lejlighed.

Gårdejeren på Myrekærvej 1 var en dybt engageret mand, der helt til det sidste fulgte med i det omkringliggende samfund og ofte gav sin mening til kende. Det er kommet til udtryk gennem talrige læserbreve i denne avis - det sidste modtog vi for lidt over en måned siden, hvor han kommenterede en lokal tømrermesters ønske om at rejse skov på et areal mellem Hårlev og Store Tårnby. Han foreslog Stevns Kommune at give et afslag på ansøgningen med denne begrundelse:

»Man rejser ikke skov på god landbrugsjord, hvor der kan avles 8-10 tons hvede per hektar, så længe millioner af mennesker mangler mad, og flere stadig kommer til.«

Hans store viden om mange emner gav sig udtryk på forskellig vis. Han deltog trofast i DAGBLADET's profetkonkurrence og er mere end én gang blevet præmieret for at have gættet flest rigtige spørgsmål om det kommende års udvikling på Stevns.

Ib Christoffersen var sjette generation i Varpelev, om end han er født i Magleby. Men allerede, da han var seks år gammel, flyttede hans forældre tilbage til Varpelev. Da han voksede op, overtog han gården på Myrekærvej, hvor han i en årrække havde et stort hønseri med kyllinger, høns og produktion af æg.

Han var aktiv i byens forsamlingshus, som han sammen med kirken opfattede som landsbyens centrale samlingspunkt. Politisk var han i en lang årrække medlem af den konservative vælgerforening.

Ib Christoffersen var i sin sidste tid ramt af sygdom og blev 88 år. Han efterlader sin hustru: Ellen samt de to voksne døtre: Helle og Janne samt fem børnebørn og tre oldebørn.

Bisættelsen finder sted fra Varpelev Kirke lørdag kl. 13.00, hvor der på grund af coronarestriktionerne kun er adgang for inviterede.