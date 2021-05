Helmer Nielsen er død - 91 år gammel. Det er sådan her han vil blive husket - med et lunt smil imellem alle sine bøger i sin elskede Stevns Boghandel. Han nåede at være selvstændig boghandler i mere end 60 år. Nu har Helmer Nielsen vendt den sidste side i eventyret om sig selv. Han fik den død, han ønskede sig, hvor han passede sit arbejde i sin boghandel lige indtil det sidste. Foto: Erik Nielsen

Nekrolog: Landets længst praktiserende boghandler er gået bort - var aktiv til det sidste

Han var altid leveringsdygtig i en frisk bemærkning og et smil - i tirsdags lukkede 91-årige Helmer Nielsen sine øjne for sidste gang efter kort tids sygdom. Han var aktiv som boghandler til det sidste, og i dag, lørdag, siger familien farvel til ham ved en helt privat bisættelse fra Havnelev Kirke.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her