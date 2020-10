Dirigenten og pianisten Frans Rasmussen, Bøgeskoven, er død, 76 år. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Nekrolog: Kærligheden til musikken var hans livs fundament

Stevns - 05. oktober 2020 kl. 14:44 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen

Måske er det ikke alle, der umiddelbart forbinder navnet: Frans Rasmussen med én, som de burde kende. Men hvis vi nævner tv-progammer som Stemmer i opgangen, Stemmer fra Vollsmose og Skinnet bedrager, vi de fleste nok være med. Det var her, at man kunne møde såkaldt helt almindelige mennesker fra Urbanplanen på Amager og Vollsmose ved Odense, som under træning i 13 uger af selvsamme Frans Rasmussen blev klar til at give offentlige koncerter foran et stort publikum - foruden på landsdækkende tv.

- Jeg vil vise, at musikken er den bedste måde at mærke kollektivet på. Nogle fremhæver sport, fodbold for eksempel, men da handler det om at vinde over andre. Med musikken handler det alene om at skabe noget sammen, har Frans Rasmussen sagt til Nordjyske.

De seneste tre år boede Frans Rasmussen ved Bøgeskoven sammen med sin hustru: operasangerinden Anne Margrethe Dahl. Et samliv, der sluttede brat i fredags, da Frans Rasmussen døde efter, at han dagen før blev ramt af en hjerneblødning.

Med hans død sluttede et langt liv i musikkens tjeneste. Allerede som barn i Aalborg øvede han sig på familiens flygel, hvor han spillede Beethoven og Mozart, og han var blot 16 år, da han blev optaget på Musikkonservatoriet i København.

Det blev indledningen på en lang og imponerende musikalsk karriere, der blandt meget andet omfatter stillingen som chefdirigent for chef for Den Kongelige Livgardes Musikkorps, docent ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium samt syngemester på Det Kongelige Teater. I 1972 stiftede Frans Rasmussen det internationalt anerkendte Københavns Bach-kor, og siden kom Canzone-koret til. Han var en ofte anvendt gæstedirigent i en lang række europæiske lande samt i Afrika, Nordamerika og Asien, og har indspillet mange prisbelønnede cd'er, ligesom han var manden bag idéen med et 500 mand stort kor i Københavns Rådhushal i anledning af dronning Margrethes 40-års regentjubilæum i 2012.

Tilbage til Stevns

Stevns havde en særlig plads i Frans Rasmussens hjerte. I slutningen af halvfjerdserne blev han lokket af et liv med bondegårdsidyl og flyttede ind på Kærgården i Tommestrup. Han åbnede gæstfrit dørene for sine kormedlemmer, der blev bespist af hans familie, mens de øvede i Sankt Katharina Kirke i Store Heddinge - godt assisteret af producer Jesper Jørgensen, der blev tonemester for Canzone-koret. Frans Rasmussen har i et interview med Stevnsbladet beskrevet den tid, som »én af de største oplevelser, som jeg har haft«.

Efter mange års fravær vendte han i 2017 tilbage til Stevns, hvor han sammen med Anne Margrethe Dahl har været en hyppig gæst ved en række arrangementer - bl.a. på Café Stevnen - hvor der har været en god blanding af musikalsk optræden, anekdoter fra et langt liv i musikkens tjeneste og fællessang fra Højskolesangbogen. For Frans Rasmussen var ikke blot en fremragende dirigent, men også en besjælet fortæller.

Frans Rasmussen var tidligere gift med en anden stor, musikalsk personlighed på Stevns: kordirigenten og spillelæreren Birte Rasmussen. Hun er i dag gift med den mangeårige kirkesanger: Per Maimann, som har optrådt en række gange sammen med Frans Rasmussen, der akkompagnerede på klaver.

Alsangsstævnet til foråret

Ved Frans Rasmussens død var han i fuld gang med at forberede et alsangsstævne, der egentlig skulle have fundet sted i september som indledning til korsæsonen. Tanken var at samle alle stevnske kor plus enkelte andre steder fra til en musikalsk sammenkomst i Solgårdsparken for at byde velkommen tilbage efter coronatiden. Sådan gik det desværre ikke, da kravet om to meter mellem hver korsanger og et forsamlingsforbud, hvor der højst må være 50 personer samlet, forpurrede hans ide.

Ideen er dog ikke død, oplyser medarrangør Klaus Slavensky, der var i kontakt med Frans Rasmussen om arrangementet så sent som for en uge siden. I stedet er planen nu at gennemføre alsangsstævnet næste forår til Frans Rasmussens ære, hvis altså coronarestriktionerne giver mulighed for det.

I sin nekrolog i Stevnsbladet citerer Klaus Slavensky Frans Rasmussen for følgende kærlighedserklæring til korsangen:

- Korsang er fantastisk, du bruger din fysik på en måde, du ikke gør dagligt, du får renset ud i noget. Du får din vejrtrækning på plads, som udløser nogle endorfiner, og det giver fysisk velvære. Og så er der den fælles oplevelse af, at man har fået en gevinst. Det er jo forrygende!