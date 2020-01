Sigurd Brandt - her fotograferet i 2010 - var i et par år medlem af Selskabet Højeruplunds bestyrelse.

Nekrolog: Ingeniøren, der ville være arkitekt

Sigurd Brandt er født i København og vokset op i Holte, hvor han boede de to første årtier af sit liv. Som ung civilingeniør sejlede han i 1957 med sin hustru: Ulla over Atlanten til Vancouver i Canada, hvor han virkede i fire år, inden parret flyttede tilbage til Danmark. I første omgang blev han ansat på Lille Heden Limtræsfabrik ved Hirtshals, hvor han var med til tegne de karakteristiske rundbuer til de mange sportshaller, der skød op overalt i landet i 1960'erne.

