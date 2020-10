Den rapsgule kornmark foran det hvide Stevns Fyr og det blå hav og højt til himlen blev et signaturværk for Dirk Günther. Maleriet var udstillet i Snurretoppen i sommeren 2009. Foto: Henrik Fisker

Nekrolog: Den venlige tyske maler med den præcise pensel

Kunstnermiljøet på Stevns har i en årrække været begavet med en stor maler, hvis værker har stor appel, fordi deres udtryk er så umiddelbart og let tilgængeligt for de fleste. Enhver, der har stået over for et maleri af Dirk Günther, har kunnet genkende hans meget naturtro gengivelse af det stevnske landskab, som han satte så stor pris på. Hans billeder vil understrege tesen om, at man først er helt død, når ingen mere kan huske, hvem man var.