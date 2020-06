Se billedserie Konsulenten fra Friluftsrådet, Sven-Åge Westphalen, var begejstret for naturen i området efter at have vandret på Kirkestien fra Strøby og ned til det gamle fugletårn. Privatfoto

Naturpark: Friluftsrådet lagde vejen forbi til en snak om ådalen

Stevns - 23. juni 2020

Et nysgerrigt publikum var samlet ved kirkestien i Strøby for at høre Friluftsrådets oplæg om Naturpark-konceptet. Mødet var arrangeret af koordineringsgruppen Beskyt Ådalen, og deltagerne var blandt andre flere lodsejere fra Tryggevælde Ådal, tre lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening (DN), samt repræsentanter for jægere og sportsfiskere, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

- Vi ville gerne have inviteret endnu flere, men desværre var vi i planlægningsfasen nødt til at være påpasselige med deltagerantallet i lyset af den aktuelle situation", siger Inge Ambus, formand for foreningen Tryggevælde og Stevns Ådals Bevarelse, og én af initiativtagerne bag Beskyt Ådalen.

Solen bagte, stemningen var i top, og deltagerne kunne nyde udsigten over ådalen, da mødet fandt sted tirsdag 16. juni.

Konsulenten kom

Konsulenten fra Friluftsrådet, Sven-Åge Westphalen, var begejstret for naturen i området efter at have vandret på Kirkestien fra Strøby og ned til det gamle fugletårn.

I sit efterfølgende oplæg gennemgik han de 10 kriterier for en Naturpark og delte sine erfaringer fra andre projekter i Danmark. Han besvarede løbende deltagernes mange spørgsmål i forhold til en potentiel Naturpark i Tryggevælde og Stevns Ådale. Blandt andet kunne han oplyse, at Naturpark-stemplet ikke ændrer ved eksisterende tilskud eller drift af landbrugsarealer.

Derefter fulgte en dialog blandt de fremmødte, hvor der blev udvekslet forskellige idéer, hensyn, faglige synspunkter og bekymringer. Blandt andet fortalte én af lodsejerne, hvordan øget vandstand i ådalen i dag udgør en stor udfordring for køernes græsning af engene, som hun troligt har stået for i 30 år.

Ved mødets afslutning var der bred enighed om at fortsætte den nuancerede og kvalificerede dialog om en potentiel Naturpark med mange interesser repræsenteret, så man i fællesskab kan finde en rigtig god løsning for ådalens fremtid.

- Vi ser frem til at hilse på den nye Naturpark-konsulent i Stevns Kommune. Og vi skal også have Faxe og Køge i tale. DNs lokale afdelinger i de tre kommuner har allerede vist stor interesse for projektet, som vi håber, kommer til at omfatte hele ådals-systemet, siger Julie Stenderup, som også er aktiv i Beskyt Ådalen.

Baggrunden

I vinters blev koordineringsgruppen Beskyt Ådalen etableret med henblik på at understøtte en udlægning af Tryggevælde Ådal til Naturpark. Men hvad er egentlig en naturpark?

Hvor store beskyttede naturområder kræver en Naturpark?

Hvad betyder det for lodsejerne og dermed for græsningen, at området bliver udnævnt til Naturpark?

Spørgsmålene var mange, så Beskyt Ådalen bad Friluftsrådet, som står bag Naturpark-konceptet, om et møde - og alle andre med interesse i projektet.

Corona kom dog i vejen og begrænsede antallet af deltagere. Derfor endte arrangørerne med kun at invitere en mindre skare bestående af naturinteresserede foreninger og enkelte lodsejere.